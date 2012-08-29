《香港报摘》--其他报纸重要消息8月29日

* 明报:

--中粮包装(0906.HK)公布,今年上半年收入大增逾25%,纯利大涨三成至1.8亿元人民币.董事总经理张新表示,将维持约25%派息比率,但相信全年业务仍录得增长,末期息亦会有所增加.

--全球最大旅行箱包生产商--新秀丽(1910.HK)管理层表示,三大主要市场在环球经济转差下仍然表现理想,故未来几年的开店步伐不会放慢,又希望全年可于亚洲区增加500个零售点,其中200个来自中国,并会以二、三线城市作为重点开拓区域.

* 星岛日报:

--政务司司长林郑月娥表示,香港现在的综援制度,未能处理低收入家庭面对的生活困境.她认为需要作出改革,根据不同的需要,设立不同的"扶助线"支援有需要人士,部分属于一次性及教育的支援可以宽松处理,从而建立更健全的社会安全网.

--第44届东盟经济部长级会议前日(27日)在柬埔寨暹粒开幕.轮任主席、柬埔寨总理洪森在会上建议,各成员国就香港加入"中国--东盟自由贸易区"作进一步讨论,并将相关建议提交11月举行的东盟峰会决定.

--现时没有3G频谱的中移动(0941.HK)香港行政总裁李帆风期望,在部分3G频谱到期后,监管当局可实施开放政策,让中移动香港有机会竞投.他预期,今年底将推出TDD-LTE与FDD-LTE融合的4G网络,而母公司中移动集团正在内地进行TDD-LTE的4G测试.

--港铁(0066.HK)公布,西铁朗屏(北)站上盖将于下周三(9月5日)截收意向.该项发展合共提供不少于832个单位,市场估值项目约20亿港元.

* 苹果日报:

--有内地报导指,思捷环球(0330.HK)位于上海、开业逾10年的旗舰店,因不敌租金上涨需结业.思捷发言人表示,现时公司在内地共有1,013个销售点,目前无意调整内地开店策略.

* 东方日报:

--巴塞尔协定三(巴三)的新资本要求将于明年实施.消息透露,金融管理局去年底开始收集银行数据,进行"巴三"新资本要求下的测算,本月初已向银行界发最后一轮有关资本规则的谘询文件.

--中国大型建筑材料生产商--金隅股份(2009.HK)(601992.SS)公布,截至6月底止中期股东应占溢利13.87亿元人民币,按年减15.2%.公司公布董事会计划在内地发行期限不超过一年的短期融资券,本金总额将不超过76亿元人民币.

* 文汇报:

--苏宁(002024.SZ)易购执行副总裁李斌日前表示,下半年公司将采取一系列的动作,仍以低价优势为基础,向价值战升级,进行市场份额和用户体验的双向提升,持续保持70%以上的季度环比增长,确保完成全年200亿元人民币的保底销售目标.

--广药集团有关负责人透露,自去年开始启动两家上市公司广州药业(0874.HK)(600332.SS)和白云山A000522.SZ重组以来,目前相关工作已到最后阶段,相关方案倘获得两家上市公司股东大会审议通过之后,将上报证监会,待批覆后两家上市公司将实施重组.完成重组后,广药集团将实现整体上市.

--中渝置地(1224.HK)副主席兼董事总经理林孝文表示,公司上半年尚有82亿元人民币合同销售金额未入账,将于下半年、2013年及2014年入账.

* 大公报:

--汇源果汁(1886.HK)中期盈转亏,亏损3,217万元人民币.副总裁周红卫表示,集团现正处于产品调整期,停产部分录得亏损之产品,但调整需时.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]