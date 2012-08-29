〔港报社评〕“自由行”利港配套需加强--文汇报8月29日

中国近日进一步放宽自由行旅客来港规定,深圳非本地户籍人士访港亦可一签多行,预计再有约400万自由行旅客访港消费.特首梁振英昨日表示会控制入境人数,并增加设施配合.事实上,自由行实施多年,对香港经济发挥重要的支撑作用.对于扩大计划后所衍生的问题,政府应高度关注,着力解决,并做好相关的配套工作.社会也应以建设性的态度提出意见,展现国际都市气魄,做好旅客访港的接待工作.

自由行在零售、旅游、酒店等行业提供大量基层和低技术劳工职位,有学者曾推算,若没有自由行,香港会有7万人失业.近期面对经济下行和外围不稳定形势,香港最新失业率仍在3.2%低位徘徊,自由行创造职位功不可没.另一方面,一旦外围经济有任何风吹草动,香港经济一落千丈,容易掀起企业倒闭、失业潮,自由行的强劲消费力可补充外需疲弱,抗衡经济下行风险.

中国旅客消费能力强劲,许多地方均积极拉拢中国旅客旅游消费,刺激经济.香港是最先享受自由行计划的地区,其后中国和其他国家纷纷欲分一杯羹.香港能进一步扩大自由行比例,比其他地区吸纳更多中国旅客消费,这对香港是一件好事.

扩大自由行无可避免产生人流、物价、交通、双非和文化等问题的压力,但遇问题应积极解决,不应惧怕困难矛盾因噎废食.香港仍有吸纳旅客的空间,自由行进一步放宽,当局应善用这种经济资源,及早加强配套,规划得宜,确保自由行能发挥促进社会民生发展的积极作用.(A06)