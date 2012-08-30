《香港重要政经日程》--8月30日-9月6日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
=====================今日香港主要政经消息==========================
8月30日(周四)
-- 公布7月份零售销售数字.
-- 亚太卫星(1045.HK)公布中期业绩.
-- 交通银行(3328.HK)公布中期业绩.
-- 北控水务(0371.HK)公布中期业绩.
-- 中国东方航空(0670.HK)公布中期业绩.
-- 中国地板(2083.HK)公布中期业绩.
-- 中国玻璃(3300.HK)公布中期业绩.
-- 中国森林0930.HK公布中期业绩.
-- 旭光高新材料(0067.HK)公布中期业绩.
-- 中交建(1186.HK)公布中期业绩.
-- 中国中铁(0390.HK)公布中期业绩.
-- 中国稀土(0769.HK)公布中期业绩.
-- 中国太平保险(0966.HK)公布中期业绩.
-- 重庆钢铁(1053.HK)公布中期业绩.
-- 周生生(0116.HK)公布中期业绩.
-- 珠江船务(0560.HK)公布中期业绩.
-- 中信证券(6030.HK)公布中期业绩.
-- 大连港(2880.HK)公布中期业绩.
-- 第一天然食品(1076.HK)公布中期业绩.
-- 大成糖业(3889.HK)公布中期业绩.
-- 长城科技0074.HK公布中期业绩.
-- 国浩集团(0053.HK)公布全年业绩.
-- 华电国际(1071.HK)公布中期业绩.
-- 工商银行(1398.HK)公布中期业绩.
-- 经纬纺机0350.HK公布中期业绩.
-- 中国中冶(1618.HK)公布中期业绩.
-- 米兰站(1150.HK)公布中期业绩.
-- 南京熊猫(0553.HK)公布中期业绩.
-- 春天百货(0331.HK)公布中期业绩.
-- 宝姿(0589.HK)公布中期业绩.
-- 宝龙地产(1238.HK)公布中期业绩.
-- 上实控股(0363.HK)公布中期业绩.
-- 中芯国际(0981.HK)公布中期业绩.
-- 四川成渝高速公路(0107.HK)公布中期业绩.
-- 四环医药(0460.HK)公布中期业绩.
-- 天津发展(0882.HK)公布中期业绩.
-- 潍柴动力(2338.HK)公布中期业绩.
-- 中联重科(1157.HK)公布中期业绩.
--11:00 中国国航(0753.HK)业绩记者会.
--11:00 复星国际(0656.HK)业绩记者会.
--11:15 维达国际(3331.HK)中期业绩记者会.
--14:30 招商局国际(0144.HK)公布中期业绩记者会.
--16:15 大唐新能源(1798.HK)中期业绩记者会.
--16:30 北京控股(0392.HK)中期业绩记者会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
8月31日(周五)
-- 公布7月份M-3货币供应.
-- 公布7月底外汇基金总资产数字.
-- 21控股(1003.HK)公布中期业绩.
-- 宏通集团(0931.HK)公布中期业绩.
-- 中建科技(0261.HK)公布中期业绩.
-- 中建电讯(0138.HK)公布中期业绩.
-- 国美电器(0493.HK)公布中期业绩.
-- 大成生化科技(0809.HK)公布中期业绩.
-- 中国长远(0110.HK)公布中期业绩.
-- 建滔化工(0148.HK)公布中期业绩.
-- 建滔积层板(1888.HK)公布中期业绩.
-- 铭源医疗(0233.HK)公布中期业绩.
-- 天然乳品(0462.HK)公布全年业绩.
-- 彩星集团(0635.HK)公布中期业绩.
-- 彩星玩具(0869.HK)公布中期业绩.
-- 盛高置地(0337.HK)公布中期业绩.
-- 上置集团(1207.HK)公布中期业绩.
-- 裕元集团(0551.HK)公布九个月业绩.
-- 众安房产(0672.HK)公布中期业绩.
--09:00 京客隆(0814.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 中国投融资(1226.HK)股东周年大会.
--09:00 中国置业投资(0736.HK)股东周年大会.
--10:00 庄士中国(0298.HK)股东周年大会.
--10:30 允升国际(1315.HK)股东周年大会.
--11:00 旭光高新材料(0067.HK)业绩记者会.
--11:00 进智公共交通(0077.HK)股东周年大会.
--12:00 庄士机构国际(0367.HK)股东周年大会.
--14:00 比亚迪(1211.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:00 香港兴业(0480.HK)股东周年大会.
--15:00 承达国际(2288.HK)股东特别大会.
--16:30 宝龙地产(1238.HK)业绩记者会.
9月3日(周一)
-- 澳传媒(0491.HK)公布全年业绩.
--10:00 沿海绿色家园(1124.HK)股东周年大会.
--10:00 大昌微线集团(0567.HK)股东周年大会.
--10:30 锦胜集团(0794.HK)股东周年大会.
--14:30 众安房产(0672.HK)业绩记者会.
--14:30 俊和发展(0711.HK)股东周年大会.
--15:00 远东酒店(0037.HK)股东周年大会.
--15:00 建生国际(0224.HK)股东周年大会.
--15:00 昌兴国际(0803.HK)股东周年大会.
--15:00 三和集团(2322.HK)股东周年大会.
--15:45 Herald Holdings Ltd(0114.HK)股东周年大会.
9月4日(周二)
--10:00 新世纪集团(0234.HK)股东周年大会.
--15:30 Joyce Boutique(0647.HK)股东周年大会.
--16:15 数码通(0315.HK)公布年度业绩记者会.
--16:30 中国伽玛(0164.HK)股东周年大会.
9月5日(周三)
-- 香港钟表展开幕.
--10:00 冠亚商业(0104.HK)股东周年大会.
--10:00 凯联酒店(0105.HK)股东周年大会.
--10:30 汇丰公布8月份采购经理指数.
--10:30 威高国际(1173.HK)股东周年大会.
--11:00 天德地产(0266.HK)股东周年大会.
--11:00 嘉年华国际(0996.HK)股东周年大会.
--11:00 润迅通信(0989.HK)股东周年大会.
--11:00 中民控股(0681.HK)股东周年大会.
--12:00 华厦置业(0278.HK)股东周年大会.
--14:30 中星集团(0055.HK)股东周年大会.
*9月6日(周四)
-- 阳光房地产基金(0435.HK)公布年度业绩.
-- 黛丽斯国际(0333.HK)公布年度业绩.
--10:00 保华建业(0577.HK)股东周年大会.
--10:30 锦兴集团(0275.HK)股东周年大会.
--15:00 华富国际(0952.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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