〔中港个股〕中国人寿期望新业务利润率续升,惟投资收益不乐观(更新版)

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* 下半年新业务利润率还有改善空间

* 惟投资收益的前景并不乐观

* 公司进入结构调整的痛苦期,或需时2-3年

* 寻求费差、死差和利差均衡分布的盈利模式

记者 雷美珍/Clare Baldwin

路透香港8月29日电---中国最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)董事长杨明生周三称,下半年改善投资收益的前景并不乐观,但公司会继续调整产品结构,期望新业务的利润率进一步提升.

中国人寿此前公布今年上半年净利明显下滑,主要受投资收益率下降和资产减值损失增加影响.[ID:nSB1748202]惟令市场喜出望外的是,新业务的利润率持稳并略有增长,优于同业表现,消息并刺激中国人寿H股今早一度涨近4%,触及21.1港元.

杨明生在记者会上称,上半年的新业务价值得到有效提升,主要由于公司加快个险的中长期期交业务发展,预期下半年形势依然严峻,新业务的收益率提升最为困难.

"如果投资领域得到进一步拓宽,以及中国人寿的产品结构向保障性为主的方向迈出一步,"他说,"我个人认为,下半年的收益水平还会有微幅向好的转变."

中国人寿没有披露新业务利润率,据投行摩根大通的报告指出,中国人寿上半年的新业务利润率企稳在15.3%,主要受惠于新的危疾险产品推出;而去年同期新业务利润率为11%,去年下半年则为15.3%.

原为中国保监会副主席的杨明生,于今年5月接任中国人寿集团总裁职务,而担任上市公司董事长职务则约三个月.

**不再"一险做大"**

对于中国人寿的未来路向,他表示,中国人寿今后将认真调整结构,尤其是盈利模式上作出根本性的转型,不能再走"一险做大"(分红险)并单纯依赖利差,而是在费差、死差和利差三方面均衡分布,综合发展.

他称,这样亦有利于中国人寿未来面对来自银行及其理财产品和保险公司带来的更激烈竞争.

"中国人寿已进入结构和发展调整的痛苦期,相信历时2-3年,但未来发展态势充满信心."

就产品创新而言,中国市场上保障性产品严重不足,这也是巨大潜在市场需求所在.因此,中国人寿未来将推出更多以保障功能为主的产品.

中国人寿盈利表现很大程度上受投资市场影响.中国股市沪综指.SSEC7月以来则累计下滑逾6%,对下半年收益带来不明确性.上半年该指数仅上涨约1%.

杨明生称,今年的投资收益率不是很理想,对下半年改善投资收益的前景并不乐观.但中国人寿将拓宽投资渠道,重点进入不动产和政府主办的大型基建项目,例如不动产的投资回报率可以达到6%,但今年末或明年才能获得明显效果.

中国人寿副总裁刘家德说,由于公司的减值政策一贯严谨,经过上半年投资资产大幅减值后,减值压力已大大释放.他并指出,国内A股市场的投资价值已经显现,但是否见底回升,则仍有待观察.

德意志银行的报告称,预期中国人寿在可供出售金融资产损失上大致清理完毕,下半年的未实现投资亏损估计只有8.46亿元人民币,去年下半年则约195亿元;并远低于其竞争对手平安保险(2318.HK)(601318.SS)和中国太保(2601.HK)(601601.SS)的水平.因此,该行维持中国人寿的投资评级为"买入".

香港时间14:48,中国人寿H股升幅收窄至1.97%,报20.7港元;其A股升0.78%,报16.85元人民币.(完)

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