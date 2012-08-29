〔香港个股〕融创中国上调全年销售目标36%,维持高负债发展模式

路透香港8月29日电---聚焦高档住宅发展的融创中国(1918.HK)周三宣布上调全年销售目标36%,至300亿元人民币,因应公司销售情况以及收购绿城中国(3900.HK)的项目后带来额外销售收入.

不过,该公司的净负债比率仍然高企于93%水平,惟较去年同期的104%有所回落.融创中国执行总裁兼首席财务官汪孟德在记者会上称,由于公司仍处于发展期,所以未来净负债比率仍会维持在100%以下的水平.

融创中国主席孙宏斌指出,公司的资金流很安全,加上现时土地市场好转,没有必要将负债比率降下去.

"下半年我们仍会维持这样的负债水平,没想过降低.我们为什么要降低呢?我们的资金很安全,今年的土地市场也挺好,销售很难,借钱也难,钱很值钱."他说.

汪孟德表示,公司上半年合同销售对有息负债的覆盖率为0.9倍,而去年全年为1.53倍.公司上半年的合同销售额为125亿元,而全年销售目标300亿元,即下半年应有最少175亿元的销售额,故此全年该覆盖率将会较去年改善,显示公司的偿债能力强.

孙宏斌称,第四季政府推出的土地数量较多,而整体开发商的资金偏紧,故对公司而言下半年会是买地的时机.

在中央对楼市调控持续下,不少内房公司已逐渐将发展范围由一、二线城市,扩展至以刚性需求为主的三、四线市场,但孙宏斌表示,融创中国未来仍会继续其以北京、上海和天津等一线城市高端市场为主的策略.

"我从来不相信三、四线城市发展会比一、二线城市好."他说,公司上半年的销售情况理想,反映高端物业市场不佳是不对的.公司并已将全年合同销售目标,由原来的220亿元增至300亿元,原因是根据本身的销售情况,以及收购绿城中国九个物业项目带来的额外销售收入.

此前,内地房地产龙头--中国海外(0688.HK)也将全年销售目标,由800亿港元升至1,000亿港元.[ID:nSH0112147]

对于部份发展商估计即将来临的"金九银十"传统旺季或未如往年火爆,孙宏斌认为,下半年房地产市场不会那么畅旺,因为开发商资金面紧张,所以不会大幅涨价怕影响销情,但预期成交量会维持现在水平或好一些,总体市场表现料将平稳.

融创中国午盘股价跌0.58%,报3.43港元,过去一个月该股涨7%,三个月则升46%.(完)

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