〔港股业绩〕信和置业2011/12年度基础纯利升两成,物业销售盈利倒退

路透香港8月29日电---香港蓝筹地产商--信和置业(0083.HK)周三宣布,2011/12年度基础纯利按年上升20.6%,受惠投资物业租金收益增加,以及期内出售投资物业、联营和附属公司等带来收益.
截至6月底止年度,信置在撇除投资物业重估的因素后,其基础纯利为53.1亿港元,上年度为44.01亿港元.但期内来自物业销售的盈利贡献则按年减少近7%,至30.17亿港元.
至于物业租赁业务受惠续租租金及现有物业整体出租率上升带动,年度净租金收益上升13.6%,至25.4亿港元.
"虽然全球市场前景不明朗,但集团对业务增长及发展前景审慎乐观."信置主席黄志祥在业绩声明中称.
"特区政府表示将推出更多土地供私人楼宇发展,集团现金充裕,将有利集团在合适时间增添具发展价值的土地...,我们将采取选择性策略,继续补充土地储备,并已作好准备,参与未来的土地购置."他说.
截至6月底止,信置拥有土地储备应占总楼面面积约4,070万平方尺,其中64%为住宅用地,商业占24%.期内,公司从香港政府购得三幅住宅土地,涉及应占楼面面积近50万平方尺.
内地业务方面,截至6月底止信置在中国的土地储备应占总楼面面积约2,540万平方尺,分布于上海、成都、重庆、漳州、广州、厦门、福州和深圳,当中大部份为住宅物业.
公布业绩前,信置微幅收低0.15%,报13.34港元;大盘恒生指数.HSI跌0.12%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良