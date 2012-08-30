《香港报摘》--经济日报8月30日

* 要闻版头条:

--新界两大新盘正面交锋,新地(0016.HK)屯门"珑门"昨终取得预售楼花同意书(即"售楼纸"),下周开放示范单位;另恒地(0012.HK)及新世界发展(0017.HK)的马鞍山乌溪沙落禾沙"迎海",料周五可获批预售,两盘同期于9月初开售,新盘战一触即发.

* 其他:

--中大香港亚太研究所于8月22至26日,访问744名市民,结果发现,高达48.3%市民预期未来一年楼市高企不下,不会出现较大调整;认为楼市会继续高升亦多达三成;只有一成人预期未来楼市会下跌.

--银河娱乐(0027.HK)上半年盈利增幅领先同行,但仍遭主要股东之一英国私募股权投资公司Permira沽出2.788亿股股份,占6.65%股权,料套现逾58亿港元.野村相信配股风险已消除,预料股价回升.

--中材股份(1893.HK)总裁李新华,西部地区水泥市场已触底,第三季水泥价格有望反弹;另外,原材料价格如煤炭、钢材方面均见下降,故相信水泥业务下半年表现将胜于上半年.

--以保费计内地寿险市场排名第三的新华保险(1336.HK)(601336.SS)中期纯利上升7.3%,远胜市场预期,次季赚11.36亿元人民币,按季急升47.92%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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