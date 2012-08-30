《香港报摘》--信报8月30日

* 要闻版头条:

--中文大学香港亚太研究所最近调查显示,逾90%受访者认为现时楼价过高;但相信政府可以落实港人港地及7.5万个公屋兴建目标的比例,仅有14.4%及21.1%.反而有近30%人相信,未来一年楼价将继续上升.有经济师批评,梁班子的政策只为博取政治资本,根本无助楼市降温.

* 其他:

--多只股份中期成绩未如理想,加上市况欠佳,导致相关绩差股的沽空需求量急增.近日有多只股份现货出现供不应求现象,借货息率相应急升.其中以日前公布业绩的恒大地产(3333.HK)最为显着,借货息率在业绩公布后抽升5倍,由原来的4%飙升至20%,令市场哗然.

--股东之间内哄不断的雷士照明(2222.HK)早前传出原董事长吴长江快将归位,人事纷争或告一段落,集团决心把焦点重回业绩.副总裁杨文彪日前下指示,要求力保年初目标的八成,否则将会被解雇.

--霸王(1338.HK)受到二恶烷致癌事件及更改生产日期事件影响销售,上半年亏损扩大至3.27亿元人民币.该公司凉茶新业务亦受挫,上半年凉茶已作外包,会逐步减少对霸王凉茶业务投入.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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