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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 08:53 BJT

〔离岸人民币〕荷兰银行发行5亿元两年期点心债,息率为3.5%--销售文件

路透香港8月30日电---据路透获得的销售文件,荷兰银行发行了5亿元人民币两年期点心债,息率为3.5%.

销售文件显示,该笔债券评级为A2/A+/A+(穆迪/标普/惠誉),共获得超过60个账户逾8亿元认购.债券将在泛欧交易所阿姆斯特丹交易所上市.

从认购账户类别看,私人银行占75%,基金占21%,其余为4%.

荷兰银行、高盛、汇丰和渣打负责是次发售.(完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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