《香港报摘》--其他报纸重要消息8月30日

* 明报:

--财经事务及库务局长陈家强去信美国商品交易管理委员会(CFTC)主席Gary Gensler,指CFTC在6月提出建议,要求非美国银行的掉期交易员也须在CFTC注册,等同将CFTC的监管权延伸至美国以外地方,这会导致监管重叠甚至会引起与本港监管机构的冲突.

--中国有色矿业(1258.HK)董事长罗涛表示,母公司中国有色集团于非洲有不少铜矿资产,要待这些资产有盈利能力才会注入上市公司,暂时未有注资的时间表.

* 星岛日报:

--接近政府高层的消息透露,当局经评估后,认为有需要在短期内推出措施,为炽热的楼市降温,预料可在下周宣布措施.据了解,当局正筹备启动特首梁振英竞选时提出的"港人港地"政策,物色少量土地加入限制条款出售.当局同时会宣布将部分政府用地,改为兴建房屋.

--英皇钟表珠宝(0887.HK)主席杨诺思表示,公司上半年同店销售增幅按年大幅放缓至6.3%, 料全年毛利率维持上半年的26.7%水平.

* 苹果日报:

--雷士照明(2222.HK)公布中期盈利大跌83%至647万美元.另外,独立非执行董事Alan Russell POWRIE宣布因对公司未来战略存在意见分歧而离任,为今个月内集团第三个离职的董事.

* 东方日报:

--长实(0001.HK)执行董事赵国雄表示,今年楼价已升约10%,年底前料再有约5%上升空间;又指近期楼市升势较急,政府关注市况属好事.

--联交所股权资料,恒地(0012.HK)主席李兆基再于8月23日及24日,场内增持恒地共48.1万股,每股均价48.6港元及48.924港元,涉资约2,353万港元,持好仓由62.55%升至62.57%.

* 文汇报:

--受惠原材料价格下跌,恒安国际(1044.HK)截至6月底股东应占利润上升37.6%.公司副主席兼行政总裁许连捷表示,面对内地经济放缓,但公司产品属快速消费品,故未受经济放缓影响,会按照计划扩展产品及产能.

--联华超市(0980.HK)公布上半年经营盈利跌15.4%,同店销售降1.7%.公司董事徐苓苓表示,全年开店目标仍保持350家,下半年资本开支6.7亿港元中,3.7亿港元用作开200家新分店.

* 大公报:

--华晨中国(1114.HK)董事长吴小安表示,对于宝马汽车销售今年完成15万辆的目标充满信心.他预料明年内地豪汽车市场增长至少有20%,公司豪华车销量肯定跑赢同业.

--中国交通建设(1800.HK)执行董事兼董事长周纪昌表示,集团下半年将继续加大于海外市场开发力度,估计全年海外市场合同总额增长较去年高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 屈桂娟

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