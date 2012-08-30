《香港报摘》--其他报纸重要消息8月30日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 明报:
--财经事务及库务局长陈家强去信美国商品交易管理委员会(CFTC)主席Gary Gensler,指CFTC在6月提出建议,要求非美国银行的掉期交易员也须在CFTC注册,等同将CFTC的监管权延伸至美国以外地方,这会导致监管重叠甚至会引起与本港监管机构的冲突.
--中国有色矿业(1258.HK)董事长罗涛表示,母公司中国有色集团于非洲有不少铜矿资产,要待这些资产有盈利能力才会注入上市公司,暂时未有注资的时间表.
* 星岛日报:
--接近政府高层的消息透露,当局经评估后,认为有需要在短期内推出措施,为炽热的楼市降温,预料可在下周宣布措施.据了解,当局正筹备启动特首梁振英竞选时提出的"港人港地"政策,物色少量土地加入限制条款出售.当局同时会宣布将部分政府用地,改为兴建房屋.
--英皇钟表珠宝(0887.HK)主席杨诺思表示,公司上半年同店销售增幅按年大幅放缓至6.3%, 料全年毛利率维持上半年的26.7%水平.
* 苹果日报:
--雷士照明(2222.HK)公布中期盈利大跌83%至647万美元.另外,独立非执行董事Alan Russell POWRIE宣布因对公司未来战略存在意见分歧而离任,为今个月内集团第三个离职的董事.
* 东方日报:
--长实(0001.HK)执行董事赵国雄表示,今年楼价已升约10%,年底前料再有约5%上升空间;又指近期楼市升势较急,政府关注市况属好事.
--联交所股权资料,恒地(0012.HK)主席李兆基再于8月23日及24日,场内增持恒地共48.1万股,每股均价48.6港元及48.924港元,涉资约2,353万港元,持好仓由62.55%升至62.57%.
* 文汇报:
--受惠原材料价格下跌,恒安国际(1044.HK)截至6月底股东应占利润上升37.6%.公司副主席兼行政总裁许连捷表示,面对内地经济放缓,但公司产品属快速消费品,故未受经济放缓影响,会按照计划扩展产品及产能.
--联华超市(0980.HK)公布上半年经营盈利跌15.4%,同店销售降1.7%.公司董事徐苓苓表示,全年开店目标仍保持350家,下半年资本开支6.7亿港元中,3.7亿港元用作开200家新分店.
* 大公报:
--华晨中国(1114.HK)董事长吴小安表示,对于宝马汽车销售今年完成15万辆的目标充满信心.他预料明年内地豪汽车市场增长至少有20%,公司豪华车销量肯定跑赢同业.
--中国交通建设(1800.HK)执行董事兼董事长周纪昌表示,集团下半年将继续加大于海外市场开发力度,估计全年海外市场合同总额增长较去年高.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 屈桂娟
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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