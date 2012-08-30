〔港报财经评论〕玛利奥很忙!--信报8月30日

玛利奥很忙! /习广思

暑假将结束,市场的等待也将结束,股市胶着的局面亦有望被打破.周五美国时间贝南奇先上场,尽管市场QE3颇有隔岸观火的况味,但在各种喧嚣的市场杂音中,大家对QE3热情已经降温.7月初议息前,几乎所有分析员押注买出招,最终全军覆没.这次临近央行年会,大家已不敢再押注,两项估计包括:一、贝南奇将重申立场;二、把期望推迟至9月中议息.生生不息的QE预期,要多得贝南奇”口术”成功做到预期管理.贝南奇仍未有条件推QE3,愈是近大选,“财政悬崖”愈是杀埋身,出手机会可能更低.现在的剧本可能是,贝南奇再重申手上仍有哪些弹药,即继续告诉大家”闸未关”.

昨天两段关于基金投资的新闻,一是指强积金长期回报平均偏低,买盈富基金(2800.HK)甚至跑赢港股强积金,何必付管理费给基金选股呢?二是指今年以来,部分保守性港股强积金或恒指表现,均跑赢买中小型股的”明星”基金,何必付钱给基金经理呢?前者想讲,指数基金长期跑赢部分选股积金;后者想说,今年市况波动,许多选股基金跑输基准指数.如是观之,指数基金的简单投资,不是毫无优点,只因眼下选股太难.

玛利奥很忙,但市场的解读是欧洲央行正在专注处理欧债危机,9月6月将有央行议息,而部分央行委员已透露会后”或将”公布更多买债计划细节,所以”公务繁忙”是因为他正在为欧央行买意大利、西班牙国债而作出安排.市场对放水的迷恋症,已经到达一个无可救药地步,所以有这种揣测,也是合情合理.昨天提及的欧央行委员成员Jorg Asmussen重申欧央行买债条件,但Asmussen的说话之所以如此被关注,乃因他是欧央行执行委员会中的德国干事代表.PIMCO的埃利安看穿这场讨价还价的戏码,亦解答了的问题.德拉吉”出口不出手”,先成功令股市炒作,但西班牙长债息回落,其实慢了好几天但对这场戏码,埃利安指出,德国佬讲的是条件,西班牙、意大利讲的是钱(西班牙要求无限量买)!(沽空/对冲)投资者一下子急冻下来,市场因此回来;但是,德拉吉需要有实招,下周将有定案.玛利奥很忙,但下周将有死线.(B02)

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欧罗短期不宜看淡 /苏子

从周线图上看,欧罗兑加元于最近三周已形成一组有利后市的早晨之星利好形态.本周早段欧罗兑加元仍未能承接上述的利好形态成功突破,并企稳在10周SMA的1.241关键阻力以上,暂时仍在10周SMA阻力附近反覆争持.由于欧罗兑加元自上月中旬跌破1.25心理关口后,便乏力返回1.25关口之上波动及收市,而上周欧罗兑加元曾一度突破10周SMA阻力,最高曾见1.2499,可惜未能破关而上,10周SMA亦得而复失.由于上周的高位刚好受制于1.25心理关口,因此,宜留意本周结束时,欧罗兑加元能否承接周线图上的早晨之星利好形态,可以同时在10周SMA阻力及1.25心理关口以上收市了.

若欧罗兑加元本周的收市价可以成功在1.25心理关口以上,已可视为一个利好后市的强烈讯号,后市可望进一步突破20周SMA的1.2685阻力,随后朝着1.3关口迈进.至于目前欧罗汇价所出现的偏强走势,其实与市场上早前所建立的欧罗短仓正陆续出现补仓浪潮有关,而这股补仓潮已经使到不少欧罗的利差交易仓位,亦迫于作出拆仓的行动,因此才令到近期欧罗兑各非美元货币,以及美元均呈现较为强劲的走势.

欧罗的利差交易在市场对欧罗汇价仍然十分看淡的大前提下,却出现明显的拆仓情况,反映市场上的大户正预期9月份欧洲央行及欧盟,或有一个令市场回复信心的救市方案,使到已炒作了第三个年头的欧债危机暂时没有再被翻炒的藉口,因此才把已建立的庞大欧罗短仓开始补回,从而支撑目前欧罗兑美元可以升至近日的1.2589高位.

欧罗兑加元及欧罗兑澳元的强势,却开始担心欧罗兑美元本周可能会成功突破20周SMA阻力收市,使到汇价未必会如早前所预期般,继续在近期的波动范围以上落市的形式运行了.换言之,上月欧罗兑美元所造的1.204低位在短期内相信未必可以再重现眼前,欧罗兑美元反而较大机会在欧罗整体走势转强下,本周或进一步并有望突破20周SMA阻力收市,使到汇价稍后继续上试6月18日所造的1.2747高位,甚至200天SMA的1.2865阻力的可能性上升.简而言之,如本周欧罗兑美元的收市价高于上周的1.2589高位,已不宜再看淡欧罗的短期走势了.(B07)