〔港报财经评论〕ECB”非常规措施”惹憧憬--香港经济日报8月30日

ECB”非常规措施”惹憧憬 /林瑞芬

欧央行总裁放水重要提示.持续暗沉的全球经济面,市场亦渐共识央行的传统常规措施纵推出,收效亦不大.憧憬QE或许不及时,已有经济学家归结央行大量放水对实际经济刺激有限,是因为货币流通速度的下降.由此市场更热切渴望各国央行推出非常规措施,继日本央行副总裁最近发言各国央行具非传统刺激措施推行的可行性后,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉昨于一篇由ECB发表的文章就指有时需要”非常规措施”(exceptional measures),一种标准货币政策工具之外的方法,去解决欧债问题及稳定欧元.

股民对所谓”非常规措施”可以怎理解?例如联储局之前曾发表保持利率在”极低”水位至2014年年底是合理,从而指导市场对利率的预期.ECB可能有样学样,早前外电曾传过ECB就买债计划都可能采取不公开方式,不会事先张扬买债规模,不会张扬重债国息率高到何等不合理水平才出手干预,都可能是其设想的”非常规措施”.西国经济债务仍困难,远未能解决问题.德拉吉没空出席Jackson Hole年会可见真的有事忙(应该忙紧购债计划大计)正张罗.德国总理出访中国,就传会向中国兜售欧猪国债.对ECB”非常规措施”有一定憧憬,市场对德拉吉昨刊文言论有反应,欧元曾在低位1.2532急抽升至1.2574,从欧元稳企上升轨1.24元以上.欧猪国债息率水平下跌后走平的走势启示,造淡欧元活动已收敛,令淡友有所顾忌.假如下周初因伯老没QE3暗示而追沽,得提防ECB真的有”非常规措施”激活投资市场而被挟.

中国官媒指引人行降准?A股周二反弹后昨又回落,上证收市跌1%,报2,053点,触及3年半低位.央企宝钢公布大额回购,对救市作用恐怕不足.人行首次新增28天逆回购需求申报,意有暗示央行续利用逆回购来调控流动性的信心.但中国官谋”中国证券报”周三发表的一篇评论文章则表示,人行通过逆回购向市场注入流动性的做法不能代替下调存款准备金率,因为两者效果不同.当前流动性仍非常紧张,因此,中国有必要下调银行业存准率.中国降准不降准,已成为外界政策宽松决心的硬指标,官谋此际提出指引,是否降准之期又临近?降准如实,望对A股的跌势有所纾缓.(003)

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农行吸引力,四大行最高 /余少文

虽然证券商睇好国寿新业务表现,但始终认为保险股前景主要在于投资回报,目前又以中国股市投资为主,除非9月A股可以大逆转,否则第3季股市下跌会令包括国寿等保险股季度业绩转差,是否值得高追,见仁见智,惟在大市气氛差劲下,观望是不错的策略.至于内银股个别发展,昨日公布业绩的农行和中信银行(0998.HK)都下跌,农行收市后公布上半年业绩,净利息收入升16%至1,677亿元人民币,手续费及佣金净收入微升5%至389亿元人民币,盈利升21%至805亿元人民币,低于彭博综合证券商预测的816亿元人民币,每股盈利0.25元人民币,不派中期息.如以季度盈利比较,第2季只赚370亿元人民币,按年升14%,但按季下跌15%,远不及去年第2季赚326亿元人民币、但按季只跌4%、按年增长56%的表现.

农行上半年净息差只有2.85%,回到去年水平,也较首季的2.97%为低,粗略计算下,第2季净息差只有2.73%,较首季回落幅度颇大.由于人民银行在6月初和7月初先后减息及开始利率市场化,相信农行净息差有机会在第3季进一步下跌,会影响农行净利息收入表现,尤其内银股下半年盈利少于上半年,彭博在农行业绩前也预期农行下半年盈利只有609亿元人民币.今年每股盈利料增约20%.虽然农行今年盈利应该会跟其他内银股一样放缓,但在四大行的盈利增长表现来看,仍会是最好.以彭博预测作比较,农行今年每股盈利增长约20%,至0.455元,明年增长降至9.5%,较建设银行(0939.HK)、工商银行(1398.HK)和中国银行(3988.HK)今年每股盈利增长介乎4%至10%、以及明年增幅1%至8%为高,可谓有安慰奖.

另外,农行市帐率降至1.1倍,是否有吸引力又是见仁见智,其今年预测息率有6.3厘,即使扣除10%股息税也有5.7厘,在四大行中仅次于中行未扣税的6.6厘,跟工行相若,但每股盈利增长方面又高于中行今年的4%.除非内银股未来业绩受到某些读者所讲的三角债、地方债、贪污等因素影响,否则内银股在净息差回落下,相信农行市帐率会低于仍未公布业绩的工行,故在低市帐率和高息因素下,农行初步吸引力应是四大行中最高.(008)