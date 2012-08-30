〔香港个股〕宝信汽车斥资逾3亿美元向花旗等,收购豪华汽车经销业务

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港8月30日电---中国豪华汽车经销商--宝信汽车(1293.HK)周四宣布,将以总代价3.05亿美元收购花旗(C.N)和私募基金Pangaea One、Apollo Global Management等持有的内地豪华汽车经销业务.公司将以现金、债券及发行代价股份支付收购价.
公司的声明称,将予收购的标的公司,于中国经营豪华汽车经销业务,拥有及经营八家宝马/迷你(BMW/Mini)经销店、两家路虎捷豹(Jaguar/Land Rover)经销店、一家保时捷(Porsche)经销店及一家沃尔沃(Volvo)经销店.原来由花旗旗下的NCGA Investor LLC、私募基金Pangaea One和Apollo Global Management, LLC持有.
宝信汽车股份于周三暂停交易,周四复牌后,早盘初段最多曾涨4.5%.香港时09:33升2.25%,报4.09港元.
宝信汽车称,收购价其中约2.33亿美元将以现金支付;另公司按每股3.974港元向卖方发行约2,857万股新股,以及发行本金额约5,816万美元,年利率5.65%的有息债券支付.
将收购的资产去年度的除税及特殊项目后溢利为660万美元,按年大减近八成.
宝信汽车表示,公司主要于华东(包括上海、江苏省及浙江省)从事经销业务,而标的集团则主要于中国东北及西北一带(包括北京、河北省、黑龙江省、陕西省、山东省、天津及新疆)经营业务,收购将有助公司于中国竞争激烈的经销市场中,拓展地理据点和丰富品牌组合.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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