〔香港个股〕宝信汽车斥资逾3亿美元向花旗等,收购豪华汽车经销业务

路透香港8月30日电---中国豪华汽车经销商--宝信汽车(1293.HK)周四宣布,将以总代价3.05亿美元收购花旗(C.N)和私募基金Pangaea One、Apollo Global Management等持有的内地豪华汽车经销业务.公司将以现金、债券及发行代价股份支付收购价.

公司的声明称,将予收购的标的公司,于中国经营豪华汽车经销业务,拥有及经营八家宝马/迷你(BMW/Mini)经销店、两家路虎捷豹(Jaguar/Land Rover)经销店、一家保时捷(Porsche)经销店及一家沃尔沃(Volvo)经销店.原来由花旗旗下的NCGA Investor LLC、私募基金Pangaea One和Apollo Global Management, LLC持有.

宝信汽车股份于周三暂停交易,周四复牌后,早盘初段最多曾涨4.5%.香港时09:33升2.25%,报4.09港元.

宝信汽车称,收购价其中约2.33亿美元将以现金支付;另公司按每股3.974港元向卖方发行约2,857万股新股,以及发行本金额约5,816万美元,年利率5.65%的有息债券支付.

将收购的资产去年度的除税及特殊项目后溢利为660万美元,按年大减近八成.

宝信汽车表示,公司主要于华东(包括上海、江苏省及浙江省)从事经销业务,而标的集团则主要于中国东北及西北一带(包括北京、河北省、黑龙江省、陕西省、山东省、天津及新疆)经营业务,收购将有助公司于中国竞争激烈的经销市场中,拓展地理据点和丰富品牌组合.(完)

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