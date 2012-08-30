〔港报社评〕房策失民心,港府应当机立断--经济日报8月30日

最新民调显示市民对港府落实房策信心甚低,此缘于新政府上台后对楼市态度暧昧,更未推有力举措.或许港府仍觉房策要从长计议,惟市场不会等政府再仔细琢磨,倘新政府续议而不决,恐将更进退维谷,陷两面不是人困局.

特首梁振英提出的房策中,港人港地固然有争议,惟未来5年兴建75,000个公屋单位此最基本政策,虽获民意支持,但民调显示市民对新政府履行房策缺乏信心,甚或忧虑港府是否受制于地产商,因而对楼市泡沫袖手.

此说法恐欠公允,新政府踌躇是否对楼市出手,其忧虑不难理解,底因应有二.

其一,对香港逾百万业主来说,住宅物业不但是安居的必需品,亦是身家所在的投资品,加上地产商利益,楼市利害盘根错节,房策确不容易平衡.

其二,前特首董建华的八万五政策深受诟病,重挫其民望与施政.新政府虽显示出会汲取教训,惟梁振英亦要提防重蹈董建华覆辙,自然步步为营.

新政府固希望对房策作更深入研究,然而,倘港府续对房策议而不决,恐陷两面不是人的困局.一方面,无力置业上车的市民,固然批评政府理顺楼市不力,将矛头直指政府.另一方面,倘楼泡续胀并爆破,市民亦会归咎政府施政无方,惹来更大民怨.

港府房策要如何拿捏,固然掣肘甚多,惟梁振英既曾表示要追回蹉跎岁月,重拾香港速度,如今楼市是市民最为关切的问题,港府须当机立断,若再拖拉,将令香港民生、经济,以至港府民望,恐付上更大代价.(A10)