〔港报社评〕国民教育岂能因选举炒作撤回--文汇报8月30日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
学民思潮发起“占领政府总部行动”,事实上已非单纯表达意见,而是通过激进抗争向政府施压,配合反对派进行选举炒作.市民应看清学民思潮政治面目,不要受其蒙骗.同时,开展“德育及国民教育科”是经过广泛谘询及研究而制定,绝不能因选举炒作而轻言改变,这不但会妨碍政策落实,更会损害政府威信.
学民思潮要向当局反映意见有不少渠道.然而,他们的激进行径较反对派政党犹有过之,其成员缺乏应有的公民及德育素养,缺乏对法治及公德的尊重.国民教育中一个重点就是培养学生的公民意识,建立守法、尊重他人观念.从学民思潮成员的行为,正说明推行国民教育确实是刻不容缓.
不论是“国民教育家长关注组”呼吁家长根据候选人的国民教育立场而投票,还是学民思潮的包围行动,目的都是为配合反对派的选举部署,在立法会选举的最后关头不断发动大型抗争活动,是典型的选举炒作,目的是藉国民教育议题攻击政府及建制派候选人.市民必须看清其政治图谋.
“德育及国民教育科”目前的课程安排,是经过长时间的研究以及广泛谘询而制定出来,选举是一时但政策是长远的,不少候选人在选举期间提出的政策及主张,在选举后往往就不见踪迹,当局不能因为一时的选举炒作就将政策随意改变.政策一旦撤回后,重推将会遥遥无期,香港不能继续在国民教育科上交白卷.当局应如期在开学日实施国民教育的3年“开展期”.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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