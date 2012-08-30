〔港报社评〕国民教育岂能因选举炒作撤回--文汇报8月30日

学民思潮发起“占领政府总部行动”,事实上已非单纯表达意见,而是通过激进抗争向政府施压,配合反对派进行选举炒作.市民应看清学民思潮政治面目,不要受其蒙骗.同时,开展“德育及国民教育科”是经过广泛谘询及研究而制定,绝不能因选举炒作而轻言改变,这不但会妨碍政策落实,更会损害政府威信.

学民思潮要向当局反映意见有不少渠道.然而,他们的激进行径较反对派政党犹有过之,其成员缺乏应有的公民及德育素养,缺乏对法治及公德的尊重.国民教育中一个重点就是培养学生的公民意识,建立守法、尊重他人观念.从学民思潮成员的行为,正说明推行国民教育确实是刻不容缓.

不论是“国民教育家长关注组”呼吁家长根据候选人的国民教育立场而投票,还是学民思潮的包围行动,目的都是为配合反对派的选举部署,在立法会选举的最后关头不断发动大型抗争活动,是典型的选举炒作,目的是藉国民教育议题攻击政府及建制派候选人.市民必须看清其政治图谋.

“德育及国民教育科”目前的课程安排,是经过长时间的研究以及广泛谘询而制定出来,选举是一时但政策是长远的,不少候选人在选举期间提出的政策及主张,在选举后往往就不见踪迹,当局不能因为一时的选举炒作就将政策随意改变.政策一旦撤回后,重推将会遥遥无期,香港不能继续在国民教育科上交白卷.当局应如期在开学日实施国民教育的3年“开展期”.(A05)