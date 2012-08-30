〔港报社评〕盈门旅客衍生新问题及早对应勿使好事变坏事--明报8月30日

中国旅客来港旅游,有助市面繁荣和促进经济发展,不过,香港工资水平超过中国,来港旅客之中,有人做一些与旅客身分不相符的事,完全有可能.这类人占整体旅客虽属少数,政府也应该切实处理,以免事态恶化.香港近年转型为旅游城市,衍生的新问题以往从未有过,政府必须与时俱进,从旅游城市的角度,思考新形势新问题.

曾荫权政府由2005年以来,就香港发展为旅游城市、香港市场向全国开放的过程中,在增加供应和配套设施都乏善足陈.梁振英政府切勿重蹈覆辙,必须制订恰当的土地房屋政策,不但要为解决中产人士置业难而谋,也要顾及旅游城市的特质,提供土地增加设施,以保持竞争力.

旅游发展局主席田北俊不赞成深圳扩大自由行,他担心因此助长黑工来港从事洗头、装修、按摩及走水货的情况.近期内地来港黑工的工作变得较隐蔽,在港极具竞争力.政府强调黑工未因为自由行而增加,这是就被拘捕数字而言,然而,新出现的问题是新工种黑工难以被揭发,深圳更多人可以“一签多行”,黑工情况会否恶化,值得关注,政府切勿不闻不问、后知后觉.

若有朝一日,香港因为经济周期而失业率上升,揭发中国黑工竟然在港遍地开花至成行成市,则港人与中国人的冲突,可能会是另一个层次了,所以,政府不应等闲视之,事实上,中国旅客若拿着“一签多行”来港工作,已经触犯法律,政府有责任制止和杜绝犯法情事.(A04)