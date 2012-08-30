〔港报社评〕盈门旅客衍生新问题及早对应勿使好事变坏事--明报8月30日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
中国旅客来港旅游,有助市面繁荣和促进经济发展,不过,香港工资水平超过中国,来港旅客之中,有人做一些与旅客身分不相符的事,完全有可能.这类人占整体旅客虽属少数,政府也应该切实处理,以免事态恶化.香港近年转型为旅游城市,衍生的新问题以往从未有过,政府必须与时俱进,从旅游城市的角度,思考新形势新问题.
曾荫权政府由2005年以来,就香港发展为旅游城市、香港市场向全国开放的过程中,在增加供应和配套设施都乏善足陈.梁振英政府切勿重蹈覆辙,必须制订恰当的土地房屋政策,不但要为解决中产人士置业难而谋,也要顾及旅游城市的特质,提供土地增加设施,以保持竞争力.
旅游发展局主席田北俊不赞成深圳扩大自由行,他担心因此助长黑工来港从事洗头、装修、按摩及走水货的情况.近期内地来港黑工的工作变得较隐蔽,在港极具竞争力.政府强调黑工未因为自由行而增加,这是就被拘捕数字而言,然而,新出现的问题是新工种黑工难以被揭发,深圳更多人可以“一签多行”,黑工情况会否恶化,值得关注,政府切勿不闻不问、后知后觉.
若有朝一日,香港因为经济周期而失业率上升,揭发中国黑工竟然在港遍地开花至成行成市,则港人与中国人的冲突,可能会是另一个层次了,所以,政府不应等闲视之,事实上,中国旅客若拿着“一签多行”来港工作,已经触犯法律,政府有责任制止和杜绝犯法情事.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)