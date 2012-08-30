〔香港个股〕新奥财团将中国燃气收购要约文件派发最后时限延至10月中

路透香港8月30日电---新奥能源(2688.HK)与中国石化(0386.HK)(600028.SS)联合公告称,应香港证监会要求,该财团对中国燃气(0384.HK)收购要约文件派发最后时限延长至10月中为止;如果要约文件未于规定时限内派发,收购要约将不会实施.

新奥-中石化财团周三晚的公告称,香港证监会的执行人员表示不能无期限地延长派发要约文件日期,因此双方同意设定明确日期,就是交易通过中国商务部反垄断审查以及获得发改委批准之日,或者2012年10月15日起计7日之内,以较早者为准.

"执行人员还表示,除非出现非常特殊情况,其将不会同意要约人迟于上述日期派发要约文件."公告并称.

这场历时超过八个月的收购行动,还处于非常初步阶段,因为收购要约未获得中国燃气董事会的推荐,而须在五项先决条件获得满足后方可作实,即财团才能向中国燃气股东正式发出要约文件.而五项先决条件之中,仅新奥股东会批准一项已经符合,其余四项条件为反垄断审查、尽职调查以及发改委等部门和其他所需批准,均尚未达成.

该财团表示,中国商务部于8月27日向财团发出通知,表示其仍在对交易进行审查,该通知并没有说明延长的审查期的时间表.

市场人士普遍认为,即使财团正式发出收购要约,碍于财团每股3.5港元的出价低于中国燃气现价,成功机会微乎其微.而中国燃气管理层亦多次公开促请财团尽早放弃收购行动.

中国燃气周四早盘中段涨0.24%,报4.17港元.新奥涨1.3%,报31.1港元;中石化H股则跌1.88%,报7.32港元.(完)

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