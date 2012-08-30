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货币新闻 | 2012年 8月 30日 星期四 16:45 BJT

〔香港数据〕7月零售销售货值仅升3.8%,访港旅客增长减慢及消费意欲审慎

路透香港8月30日电---香港政府周四公布,今年7月份的零售业总销售值按年上升3.8%,而销货数量升1.3%;增幅均较上月有所放慢,因访港旅客人数增长减慢,而本地消费意欲亦似乎随外围经济环境转差变得较为审慎.

政府发言人指出,就业情况依然良好,加上访港旅游业续见增长,整体而言应继续为零售业务带来支持.不过外围环境的下行风险显着,将继续笼罩经济前景,并可能会进一步削弱消费意欲.

下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):

销售值按年百分比变动 销售量按年百分比变动

2012年7月 +3.8* +1.3*

6月 +11.0^ +8.5^

5月 +8.7 +5.7

4月 +11.4 +7.6

3月 +17.1 +13.2

2月 +15.6 +10.1

1月 +14.9 +9.1

2011年12月 +23.5 +17.1

11月 +23.4 +16.9

10月 +23.0 +15.0

9月 +24.0 +15.1

8月 +29.0 +20.7

7月 +29.1 +22.4 (完)

注: * 初步数据

^ 经修订

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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