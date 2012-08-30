〔香港数据〕7月零售销售货值仅升3.8%,访港旅客增长减慢及消费意欲审慎

标题新闻：英国议会上院投票支持修改政府提交的脱欧议案，要求公布保护欧盟公民权益的提议
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路透香港8月30日电---香港政府周四公布,今年7月份的零售业总销售值按年上升3.8%,而销货数量升1.3%;增幅均较上月有所放慢,因访港旅客人数增长减慢,而本地消费意欲亦似乎随外围经济环境转差变得较为审慎.
政府发言人指出,就业情况依然良好,加上访港旅游业续见增长,整体而言应继续为零售业务带来支持.不过外围环境的下行风险显着,将继续笼罩经济前景,并可能会进一步削弱消费意欲.
下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):
销售值按年百分比变动 销售量按年百分比变动
2012年7月 +3.8* +1.3*
6月 +11.0^ +8.5^
5月 +8.7 +5.7
4月 +11.4 +7.6
3月 +17.1 +13.2
2月 +15.6 +10.1
1月 +14.9 +9.1
2011年12月 +23.5 +17.1
11月 +23.4 +16.9
10月 +23.0 +15.0
9月 +24.0 +15.1
8月 +29.0 +20.7
7月 +29.1 +22.4 (完)
注: * 初步数据
^ 经修订
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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