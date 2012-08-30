〔香港数据〕7月零售销售货值仅升3.8%,访港旅客增长减慢及消费意欲审慎

路透香港8月30日电---香港政府周四公布,今年7月份的零售业总销售值按年上升3.8%,而销货数量升1.3%;增幅均较上月有所放慢,因访港旅客人数增长减慢,而本地消费意欲亦似乎随外围经济环境转差变得较为审慎.