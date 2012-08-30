《独家新闻》中国找寻新基准利率"灯塔",逆回购成备选(更新版)

(新增市场人士评论和更多背景)

* 逆回购或是中国目标利率选项--央行官员

* 但仍需后期坚持操作支持--央行官员

* 以正逆回购设立利率通道,建立利率权威性--业内人士

* 逆回购期限有拉长趋势,存款保险等制度保障亦在推进

路透北京8月30日电---政策目标利率一直是各类资产定价的"灯塔".中国当前的基准利率为存贷款利率,但随着金融脱媒推进利率市场化节节深入,该基准的指引作用日趋消减.目前无论是监管层,还是市场机构,都在寻找能承接起基准地位的目标利率.而央行公开市场逆回购利率进而延伸至回购利率,有望成为备选项.

一位熟知利率市场化政策讨论进程的中国人民银行官员近日向路透表示,存贷款利率浮动区间的扩大推进着利率市场化进程,但合适的政策目标利率仍在选择中.可以明确的是,从发达国家的成熟经验来看,政策目标利率也必须在大量市场实际成交中产生.逆回购利率或是选项之一,但需要后期继续坚持不同期限的大量长期操作夯实.

央行研究局发布报告称,中国进一步推进利率市场化改革的初步考虑是:确立中央银行公开市场操作目标利率,通过逐步扩大贷款利率下浮幅度和存款利率上浮幅度,寻找中国的均衡利率水平,逐步实现政策利率由存贷款基准利率向中央银行公开市场操作利率转化.[ID:nSB1744732]

至于上海银行间同业拆放利率(Shibor),上述官员则表示,该基准并非通过市场交易产生,且基于此基准开发的产品数目也少.

路透尚未联络到央行对上述消息给予置评.

"看下来,央行还是倾向于欧洲央行的模式,通过正逆回购来设立利率通道,"一位长期关注利率市场化问题的业内研究人士称,"从制度改革的角度看,要尽快建立利率的权威性,市场一定要认可这个基准,追随这个基准."

他进一步指出,近两三年来,影子银行的迅猛成长客观上要求利率市场化的进一步推进;类似于欧洲央行对短期利率的调控,央行可选择逆回购作为利率的一端调节,从而令市场利率受其引导.若市场利率高于逆回购利率,则注入流动性;反之,则通过正回购操作回笼流动性,使市场利率在正逆回购利率确定的区间范围内.

当前,欧洲央行(ECB)将隔夜存款利率0.0%作为隔夜市场利率的底部,而将隔夜贷款1.50%作为隔夜市场利率的顶部.

5月初,路透曾引述消息称公开招标逆回购操作将成常态,或为利率市场化改革步骤之一.二季度末以来,为扶助市场短期流动性的平稳,央行持续开展着逆回购操作,而非采用机构普遍预期的调降法定存款准备金率手段;在央票等价格信号缺失的情况下,逆回购中标利率在很大程度上已在指引资金利率.

**时间紧,任务重**

观察人士指出,本任央行在任内为推进利率市场化改革做了很多工作,近几年金融市场环境的演变也为改革提供着政策土壤和动力,但如何在任期内把政策目标利率做实,成为一个令市场广泛认可的权威利率,任重道远.

回顾中国利率市场化的过程,2003年前,银行贷款定价权浮动范围只限30%以内,2004年贷款上浮范围扩大到基准利率的1.7倍.2004年10月,贷款上浮取消封顶;下浮的幅度为基准利率的0.9倍.与此同时,允许银行的存款利率都可以下浮,下不设底.银行间债券市场的利率也放开.

"不能顺着预期走,市场利率先跟着基准利率走,然后需要做什么的时候,央行自然会做.市场跟着基准走,就对了."上述研究人士指出,"但假如要在本届央行任内树立权威性,时间真的不多了."

他并指出,假如以上政策立场推论成立,就能够从另一个角度理解央行近期为何迟迟不降准,而是持续使用逆回购操作:希望尽快建立起回购利率的权威性,由其来指引市场.但这并不意味着央行就放弃了准备金工具.解决实质性的资金短缺,还是要靠降准,只是在常规状况下,回购利率必须是市场认可的权威指标,一切随之而动.

管理层仍在坚持做着一系列的尝试.逆回购操作期限方面,央行公开市场周三首次新增了28天期逆回购需求申报,但周四并未现身.[CN/MMTCN]前次28天逆回购操作是在2002年12月31日.

上述官员并透露,新的政策目标利率的确立,需要一系列制度建设作为基础,在这个基础之上,央行通过与市场对手的充分博弈,通过交易来改变市场的供求影响政策利率,进而调控整个市场利率水平.

当前央行正在着力完善的存款保险体系,即会为利率市场化提供制度保障.央行行长周小川近日称,未来要针对新情况,加快重点领域和关键环节改革,继续加强和改进金融宏观调控,完善逆周期的金融宏观审慎管理制度框架,鼓励金融创新,加快存款保险制度建设,建立健全危机管理和金融稳定框架.[ID:nSB1742600] (完)