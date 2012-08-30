〔中港股业绩〕工商银行上半年净利按年上升12.5%,符合市场预期

路透香港8月30日电---全球最大市值银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周四公布,今年上半年净利按年上升12.5%,符合市场预期.

工行的公告显示,2012年1-6月净利为1,231.6亿元人民币,去年同期1,094.81亿元.根据汤森路透综合5名分析师预测,工行中期净利为1,222.06亿元.

上半年每股盈利为0.35元人民币,净利息收益率较去年同期上升6个基点至2.66%,比2011年全年上升5个基点.

于6月末,工行的不良贷款率为0.89%,去年底时为0.94%;核心资本充足率为10.38%,资本充足率为13.56%.

业绩公布前,工行H股收跌1.87%,报4.19港元;其A股升0.26%,报3.85元人民币.(完)

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