〔香港个股〕中国太平称考虑增持寿险和产险子公司的权益

* 考虑增持寿险和产险子公司权益

* 消息指外资股东Ageas不会退出太平人寿

* 中期净利同比下降32%,受累再保险亏损

记者 雷美珍

路透香港8月30日电---中国综合保险商--中国太平保险控股有限公司(0966.HK)周四称,考虑增持寿险和产险子公司的权益,以增强中国太平的长期融资能力.

中国太平副董事长宋曙光在记者会上表示,公司计划建立一个长期的资本补充机制,以增强融资能力,并应付未来的发展需要.

"希望这个机制足以支持中国太平未来三年的发展计划,以及五年战略规划."他说,中国太平将考虑各种可能,包括通过发行新股为代价,增持非全资附属公司的权益及进行其他战略投资.

中国太平财务总监李涛承认,公司有意向母公司中国太平保险集团收购其所持太平人寿和太平产险的权益,但没有具体的时间表或计划.

中国太平为香港红筹公司,除了在香港经营再保险和资产管理业务外,还透过两家中国境内注册企业--太平人寿和太平产险在内地经营保险业务.

现时,中国太平、中国太平集团以及比利时保险商Ageas(AGES.BR)分别持有太平人寿50.05%、25.05%及24.9%的权益.

据两名的消息人士对路透称,太平人寿未来的股权重组,相信不会涉及外资股东Ageas的退出.

至于太平产险去年已进行过股权重组,当时由中国太平向中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)子公司工银亚洲购回太平产险余下全部9.44%权益,并结束10年合作关系.现时,中国太平和中国太平集团分别持有太平产险61.21%和38.79%的股权.

该公司稍早公布,今年上半年净利同比下降32.3%,至5.37亿港元;每股盈利0.315港元,主要受再保险业务亏损拖累.而寿险和产险业务的股东应占经营溢利分别为3.9亿港元和7,017万港元.

太平人寿的毛承保保费为210亿港元,市场占有率3.4%.其于6月末的内涵价值比去年底上升19.7%至258.15亿港元;同期新业务价值升幅为2.4%,主要由于期内调整精算假设以更贴近同业水平,其中,风险贴现率由11.5%调整为11%,投资回报率调整为4.6%并逐年递增至2020年的5%.

中国太平周四收盘持平于10.28港元,过去一个月累计下跌4.8%.(完)

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