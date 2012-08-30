〔香港房地产〕政府公布中短期措施增加住宅供应,对"港人港地"立场不变

路透香港8月30日电---在楼价屡创新高、舆论压力不断增加下,香港特首梁振英周四公布一系列中短期的稳定楼市措施,包括将全数出售首批涉1,000个的"置安心"计划住宅单位,并将36幅政府机构或社区用地转为公私营住宅用地,从中期增加供应稳楼市.

至于梁振振在其竞争政纲提出的"港人港地"政策,他强调对这政府立场不变,政府已开始进行"港人港地"涉及的卖地条款的法律草拟工作.

梁振英联同运输及房屋局局长张炳良和发展局局长陈茂波在政府总部会见传媒.

自梁振英于3月25日当选特首以来,香港的住宅楼价累计再涨逾7%,今年以来累计升近11%,高于去年全年9.4%的升幅.(完)