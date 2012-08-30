〔香港房地产〕政府决心增中短期住宅供应,对"港人港地"立场不变(更新版)

(新增细节和评论)

* 政府推出10项中短期措施增住宅供应

* 首批置安心项目1,000个单位悉数出售

* 将36幅政府、机构或社区用地转为公私营住宅用地

* 密切注意楼市的走势,在适当时候再推措施

记者 梁慧仪

路透香港8月30日电---在楼价屡创新高、舆论压力不断增加下,香港特首梁振英周四公布一系列中短期的稳定楼市措施,包括将全数出售首批1,000个的"置安心"计划住宅单位,并将36幅政府、机构或社区用地转为公私营住宅用地,从中期增加供应稳楼市.

至于市民关心的"港人港地"何时推出,梁振英强调,政府对优先照顾本地居民自置居所需要的"港人港地"政策立场不变,并已指示地政和律政部门,研究和草拟港人港地的卖地条款,但就没有预告推出这措施的时间表.

"政府会继续密切注意楼市的走势,在适当时候推出进一步和适切的对应措施."梁振英说.

梁振英联同运输及房屋局局长张炳良和发展局局长陈茂波在政府总部会见传媒,公布10项短至中期增加房屋供应的措施.

楼价创出纪录新高的消息不断,加上供应紧绌,即使二手住宅的供应也愈来愈少,近期市场出现类似"恐慌性"入市的情况,令人忧虑楼市泡沫何时爆破.

"出现恐慌性入市,主要是市民最担心将来也买不到房子."理工大学建筑及房地产学系教授许智文表示,"最直接解决的关键是增加供应...,公私营房屋都要增加供应."

**明年初售剩余居屋**

针对未来6-12个月可实行的短期措施方面,政府计划出售加快出售逾800个位于天水围天颂苑的未售的居者有其屋剩余单位,并将于明年初接受申请.此外,政府亦拟将首个位于青衣的"置安心资助房屋计划"的1,000个单位悉数出售,房屋协会将会以资助房屋形式的折扣价出售予原来对象,即月入4万港元以下的家庭,料2013年初开始预售楼花.

"置安心"原来提供"先租后买"的模式,其后政府将之优化同时提供"可租可买"的选择.

"当前市民最关心的是要有即时可供购买的合适单位,因此政府认为有必要进一步增加资助出售房屋的短期供应,协助市民解决置业安居问题."梁振英说.

他又称,地政总署会加快审批预售楼化,预计未来三至四年,一手私人住宅的供应为6.5万个单位.而政府的长期指标是每年提供可建不少于2万个单位的住宅土地.

**改变土地用途,加快公屋落成**

在中期措施方面,梁振英表示政府正研究较长期和可行的置业安居计划,以协助置安心的原定目标群组人士,并且会在适当时候谘询社会.此外,政府计划将36幅政府、机构或社区用地改变土地用途,估计可提供11,900个公私营住宅单位;以及将一幅位于长沙湾的休憩用地改作兴建公屋,估计可将2,300个公屋单位提早两年落成.

另外,梁振英表示,会即时成立两级的组织架构,由运输及房屋局局长会主持督导委员会,在督导委员会之下成立一个跨部门工作小组,预计明年中可公布长远房屋策略检讨工作报告书及谘询文件.

"目前楼市处于环球经济疲弱,流动资金充裕和需求旺盛这三股极不寻常的力之间,潜在的经济风险不容忽视,市民在作出置业决定前务必审慎评估各种风险和自己的承受能力,量力而为."他说.

自梁振英于3月25日当选特首以来,香港的住宅楼价累计再涨逾7%,今年以来累计升近11%,高于去年全年9.4%的升幅.(完)