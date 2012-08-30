〔香港个股〕雅居乐主席陈卓林涉非礼案遭香港警方拘留,并获保释

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港8月31日电---中国房地产商--雅居乐地产(3383.HK)周五宣布,接获其董事会主席陈卓林的通知,表示其于周四就一项涉嫌非礼声称遭香港警方拘留,现已获保释外出.
雅居乐表示,有关指控与集团的业务无关,上述拘留不会对集团日常业务运作造成影响.
陈卓林为雅居乐的创始人,据公司年报,他是中国侨商投资企业协会常务副会长,中国华文教育基金会名誉副会长.其妻子陆倩芳担任雅居乐的副主席兼联席总裁.
雅居乐周四收报9.33港元,过去一个月跌0.3%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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