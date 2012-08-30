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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 07:58 BJT

〔香港个股〕雅居乐主席陈卓林涉非礼案遭香港警方拘留,并获保释

路透香港8月31日电---中国房地产商--雅居乐地产(3383.HK)周五宣布,接获其董事会主席陈卓林的通知,表示其于周四就一项涉嫌非礼声称遭香港警方拘留,现已获保释外出.

雅居乐表示,有关指控与集团的业务无关,上述拘留不会对集团日常业务运作造成影响.

陈卓林为雅居乐的创始人,据公司年报,他是中国侨商投资企业协会常务副会长,中国华文教育基金会名誉副会长.其妻子陆倩芳担任雅居乐的副主席兼联席总裁.

雅居乐周四收报9.33港元,过去一个月跌0.3%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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