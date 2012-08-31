《香港报摘》--经济日报8月31日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
* 要闻版头条:
--针对楼巿升温,香港特首梁振英宣布10招短、中期措施,主力增加房屋供应,目的稳定市场.港府权威消息表示,市场过往供应不足,实质需求大,政府必须集中从供应方面着手;但消息人士提醒,在有需要时,港府不排除再推出"非常措施".
* 其他:
--过往曾经四度推出逆周期措施的金管局,昨未有公布任何收紧按揭的措施.金管局发言人表示,一般而言,楼价上升会增加银行按揭业务的信贷风险,当局会继续密切留意市场发展,在有需要时采取适当措施保障银行体系稳定.
--珠宝零售商周生生(0116.HK)集团表示,中央政府的放宽信贷管制效应有待观察,故相应调整了对存货的监控及开店计划.除20家分店正候开业,集团已停止今年余下日子的开店计划.直至本年底,内地将新增约47家分店以自营模式经营.
--招商局国际(0144.HK)主席傅育宁表示,上半年码头整体吞吐量增幅为2009年以来最低;一般情况下,下半年贸易量会优于上半年,但以7及8月吞吐量看来,下半年情况不太乐观,故集团原定今年全年吞吐量增长5%的目标或不易达到.
--上实控股(0363.HK)董事长滕一龙表示,仍维持今年底分拆新加坡挂牌的亚洲水务,来港第二上市的计划.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 张喜良
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