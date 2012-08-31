《香港报摘》--经济日报8月31日

* 要闻版头条:

--针对楼巿升温,香港特首梁振英宣布10招短、中期措施,主力增加房屋供应,目的稳定市场.港府权威消息表示,市场过往供应不足,实质需求大,政府必须集中从供应方面着手;但消息人士提醒,在有需要时,港府不排除再推出"非常措施".

* 其他:

--过往曾经四度推出逆周期措施的金管局,昨未有公布任何收紧按揭的措施.金管局发言人表示,一般而言,楼价上升会增加银行按揭业务的信贷风险,当局会继续密切留意市场发展,在有需要时采取适当措施保障银行体系稳定.

--珠宝零售商周生生(0116.HK)集团表示,中央政府的放宽信贷管制效应有待观察,故相应调整了对存货的监控及开店计划.除20家分店正候开业,集团已停止今年余下日子的开店计划.直至本年底,内地将新增约47家分店以自营模式经营.

--招商局国际(0144.HK)主席傅育宁表示,上半年码头整体吞吐量增幅为2009年以来最低;一般情况下,下半年贸易量会优于上半年,但以7及8月吞吐量看来,下半年情况不太乐观,故集团原定今年全年吞吐量增长5%的目标或不易达到.

--上实控股(0363.HK)董事长滕一龙表示,仍维持今年底分拆新加坡挂牌的亚洲水务,来港第二上市的计划.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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