《香港报摘》--信报8月31日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
* 要闻版头条:
--本港楼价节节上升,政府推出10项新的房屋政策,希望为楼市降温.业界认为,这反映政府增加住宅及土地供应的决心,短期措施可纾缓市民对住屋需求,但实际提供的单位数目不多,只对楼市有轻微影响.花旗及里昂认为,新措施温和,预期楼价短期继续上升.
* 其他:
--先前已发盈警的二手奢侈手袋销售商米兰站(1150.HK)今年上半年的纯利大幅倒退逾90%,主要因为受累于营业额倒退,以及销售与其他经营开支上涨拖累所致.
--维达(3331.HK)上半年盈利大增35%,主要受惠于原材料下跌.该公司首席财务总监曾思豪预期,下半年木浆价格会趋向平稳,会于适当时候购入存货,以抵销价格波动的可能性;公司的中长期目标是毛利率保持30%至32%的水平.
--持有澳门置地酒店及法老王宫殿娱乐场的澳门励骏,昨天宣布与赌王三太陈婉珍持有的澳门渔人码头合并,同时引入澳博(0880.HK)为策略股东,重组成另一家估值达120亿港元的大型企业.澳门励骏联席主席兼行政总裁周锦辉表示,拟投资逾50亿元将渔人码头重建,未来并有意在港分拆上市.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 张喜良
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。