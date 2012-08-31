《香港报摘》--信报8月31日

* 要闻版头条:

--本港楼价节节上升,政府推出10项新的房屋政策,希望为楼市降温.业界认为,这反映政府增加住宅及土地供应的决心,短期措施可纾缓市民对住屋需求,但实际提供的单位数目不多,只对楼市有轻微影响.花旗及里昂认为,新措施温和,预期楼价短期继续上升.

* 其他:

--先前已发盈警的二手奢侈手袋销售商米兰站(1150.HK)今年上半年的纯利大幅倒退逾90%,主要因为受累于营业额倒退,以及销售与其他经营开支上涨拖累所致.

--维达(3331.HK)上半年盈利大增35%,主要受惠于原材料下跌.该公司首席财务总监曾思豪预期,下半年木浆价格会趋向平稳,会于适当时候购入存货,以抵销价格波动的可能性;公司的中长期目标是毛利率保持30%至32%的水平.

--持有澳门置地酒店及法老王宫殿娱乐场的澳门励骏,昨天宣布与赌王三太陈婉珍持有的澳门渔人码头合并,同时引入澳博(0880.HK)为策略股东,重组成另一家估值达120亿港元的大型企业.澳门励骏联席主席兼行政总裁周锦辉表示,拟投资逾50亿元将渔人码头重建,未来并有意在港分拆上市.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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