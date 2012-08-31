〔离岸人民币〕法国兴业银行发5亿元两年期点心债,息率4.15%--销售文件

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透香港8月31日电---据路透获得的销售文件,法国兴业银行(SOGN.PA)发行5亿元人民币两年期点心债,息率为4.15%.
该笔高级无担保债券将于2014年9月6日到期,共获得来自50个账户7亿元资金申购.
从投资者所在地区看,香港占59%,台湾占22%,新加坡9%,欧洲9%;从投资者类别看,基金占33%,私人银行28%,银行22%,保险机构13%.
汇丰和法兴银行负责是次发售.(完)
--记者 陈敏; 审校 张喜良
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。