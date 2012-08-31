版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 08:54 BJT

〔离岸人民币〕法国兴业银行发5亿元两年期点心债,息率4.15%--销售文件

路透香港8月31日电---据路透获得的销售文件,法国兴业银行(SOGN.PA)发行5亿元人民币两年期点心债,息率为4.15%.

该笔高级无担保债券将于2014年9月6日到期,共获得来自50个账户7亿元资金申购.

从投资者所在地区看,香港占59%,台湾占22%,新加坡9%,欧洲9%;从投资者类别看,基金占33%,私人银行28%,银行22%,保险机构13%.

汇丰和法兴银行负责是次发售.(完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐