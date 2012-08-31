《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月31日

路透香港8月31日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7562港元HKD=) 美国股市在经过数日沉闷交投后周四下跌,道琼工业指数.DJI收低106.77点,或0.81%,至13,000.71点;因在备受期待的美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五讲话前,投资人采取防守姿态.[ID:nSB8562109] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 188.080 -0.89 40229 14.588 -1.03 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 9.620 -2.24 37705 2.985 -0.84 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 53.410 -1.37 327608 82.852 -0.36 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 40.400 0.97 80441 20.890 -0.05 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 121.520 -0.01 63928 9.425 -0.16 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 94.640 -0.96 15227 7.340 -0.94 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 43.500 -1.11 249232 67.479 -0.25 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 55.620 -2.09 25241 4.314 0.09 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.380 -1.15 154719 12.705 -0.90 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 14.280 -1.24 56054 11.076 -0.40 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 27.700 -0.54 20159 5.371 0.21 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.340 -2.33 3096 3.310 -0.59 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.110 -1.24 3061 1.172 -50.96 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.890 -3.08 50971 0.293 -3.87 (完) --整理 梁慧仪