《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月31日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透香港8月31日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7562港元HKD=) 美国股市在经过数日沉闷交投后周四下跌,道琼工业指数.DJI收低106.77点,或0.81%,至13,000.71点;因在备受期待的美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五讲话前,投资人采取防守姿态.[ID:nSB8562109] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 188.080 -0.89 40229 14.588 -1.03 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 9.620 -2.24 37705 2.985 -0.84 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 53.410 -1.37 327608 82.852 -0.36 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 40.400 0.97 80441 20.890 -0.05 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 121.520 -0.01 63928 9.425 -0.16 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 94.640 -0.96 15227 7.340 -0.94 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.500 -1.11 249232 67.479 -0.25 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 55.620 -2.09 25241 4.314 0.09 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.380 -1.15 154719 12.705 -0.90 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 14.280 -1.24 56054 11.076 -0.40 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 27.700 -0.54 20159 5.371 0.21 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.340 -2.33 3096 3.310 -0.59 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.110 -1.24 3061 1.172 -50.96 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.890 -3.08 50971 0.293 -3.87 (完) --整理 梁慧仪
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。