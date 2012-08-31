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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 09:00 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月31日

路透香港8月31日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7562港元HKD=)

  美国股市在经过数日沉闷交投后周四下跌,道琼工业指数.DJI收低106.77点,或0.81%,至13,000.71点;因在备受期待的美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五讲话前,投资人采取防守姿态.[ID:nSB8562109]


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  188.080   -0.89      40229            14.588      -1.03
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)    9.620   -2.24      37705             2.985      -0.84
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   53.410   -1.37     327608            82.852      -0.36
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.400    0.97      80441            20.890      -0.05
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  121.520   -0.01      63928             9.425      -0.16
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   94.640   -0.96      15227             7.340      -0.94
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.500   -1.11     249232            67.479      -0.25
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   55.620   -2.09      25241             4.314       0.09
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.380   -1.15     154719            12.705      -0.90
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.280   -1.24      56054            11.076      -0.40
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   27.700   -0.54      20159             5.371       0.21
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.340   -2.33       3096             3.310      -0.59
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.110   -1.24       3061             1.172     -50.96
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.890   -3.08      50971             0.293      -3.87 (完)

  --整理 梁慧仪

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