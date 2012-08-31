〔港报财经评论〕内银股杀机重重--信报8月31日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
内银股杀机重重 /习广思
今日Jackson Hole年会未开,但彷佛早已散席,市场未等贝南奇开口,对QE3期望已急速降.贝南奇的讲话依然重要,尽管央行弹药已尽,但贝南奇如何重申其立场,对市场仍有一定影响力.新旧债王对QE3各执一词,格罗斯预期贝南奇讲话可能没新意,但QE3势必成事;新债王Jeffrey Gundlach预言联储局短期不会出招大规模买债.”债王”之名似乎两个只能活一个!大市三件事,一是”空军”全力沽蓝筹指数股,美林指绩差股难以借货沽空,二三线民企”无股可沽”,加上蓝筹股货源归边,意味着后者将会更波动,前者是寻宝之地;二是资金轮动情况未停过,地产及内银急挫,但房托横行过后,领汇(0823.HK)、阳光(0435.HK)、置富(0778.HK)股价突破;三是炒股不炒市,创科(0669.HK)股价再见高位,但提防QE3落空的话或出现回吐.
内银股中期业绩叫人大失所望,农行(1288.HK)息差收窄、坏账风险增;民行(1988.HK)受惠中小型贷款,原是去年内银赢家,表面上纯利大增37%,但魔鬼藏于细节,分析员指净息差急跌,存款结构恶化,贷款组合风险增,最糟的是逾期贷款激增.穆迪报告指出,内银的坏账风险上升,盈利前景下滑,上半年利率市场化的负面影响并未浮现.西班牙三个黑洞.西班牙有17个自治区,已经有3个向中央政府伸手求救,另一个自治区安达鲁西亚(Andalusia)的官员表示,也有可能向政府求救.西班牙政府准备救亡的基金(FLA)规模达180亿欧罗,加泰隆尼亚(Catalonia)负债最高,要求50.2亿欧罗;瓦伦西亚(Valencia)要求35亿欧罗;穆尔西亚(Murcia)要求7亿欧罗,即差不多用了92亿欧罗,如果安达鲁西亚要求更多,其他求救地区很可能要中央政府制水.
不过,地方政府排队等救之外,西班牙境况愈来愈似希腊,银行存款在7月份急速流走,按月下跌5%,连续第四个月外流.另一边厢,房地产未跌完,标普大胆估计西班牙楼市要跌多四年.房地产愈是跌,意味着银行坏账只会有升无跌,西班牙与欧盟达成”坏银行”.银行是黑洞,地方政府是黑洞,国债也是黑洞,西班牙心知,欧洲亦心知,而西班牙要求央行无条件无限量买债,这个黑洞未免太过张扬及嚣张呢.(B04)
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瑞郎兑日圆有力挑战100天线 /苏子
瑞郎兑日圆在今年3月31日高见92.41水平后便见顶回落,并且更展开长达两个月的单边跌市,而此跌浪延续至6月1日的79.62低位才暂时止跌回稳.瑞郎兑日圆随后虽然可以从上述低位回升至20天SMA阻力以上,可惜上升的势头却一直受制于50天SMA阻力,当汇价在6月29日触及84.41高位后便再次重拾弱势.瑞郎兑日圆在上月20日更以大阴烛跌破6月1日的79.62低位,随后于上月24日一度低见78.30水平才能再次回稳过来.
稳守50天SMA以上.留意瑞郎兑日圆触及78.30低位时,其9天RSI指标及日线MACD指标均出现明显底背驰的利好讯号,随后汇价亦成功自此低位再次升回20天SMA阻力以上,而且破位后一直未见再次返回20天SMA以下收市,反映瑞郎兑日圆有甚高机会已在上月24日的78.30低位见了中期重要底部,其大方向已可以看高一线了.瑞郎兑日圆在本月16日以大阳烛升破自今年4月下旬开始一直屡攻不破的50天SMA阻力,并且成功在之上收市,使到汇价的技术走势进一步好转,后市继续走高.留意瑞郎兑日圆在本月16日升破50天SMA阻力收市后,大部分时间在81.30至82.60间横行争持,表面上虽然全无方向可言,然而却成功稳守在50天SMA以上波动,故对瑞郎兑日圆的走势起着正面的作用.
如瑞郎兑日圆稍后的走势可以一如所料般向上作出重大突破,留意届时是由瑞郎汇价明显上升所带动,还是因为日圆汇价突然大幅走低所触发.面对欧债危机,瑞郎与日圆两者本来同属避险货币;而瑞郎的避险功能本来亦较日圆为强,但由于瑞郎的走势过强令到瑞士央行在去年9月7日被迫重手干预瑞郎的强势,使到瑞郎失去了避险功能,故不易出现大升的走势.若稍后瑞郎兑日圆向上作出重大突破的话,较大机会是日圆汇价突然明显转弱所触发.倘若日圆汇价后市可以明显转弱,与此同时美元整体走势亦出现向好的势头,相信届时美元兑日圆亦可以有较为出色的表现,并有望成功突破自今年5月中旬以来一直屡攻不破的100天SMA关键阻力,从而挑战80心理关口及今年6月25日所造的80.62高位.(B11)
注:以上的评论仅为摘要, 并且不代表路透立场.
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。