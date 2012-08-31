〔港报财经评论〕内银股杀机重重--信报8月31日

内银股杀机重重 /习广思

今日Jackson Hole年会未开,但彷佛早已散席,市场未等贝南奇开口,对QE3期望已急速降.贝南奇的讲话依然重要,尽管央行弹药已尽,但贝南奇如何重申其立场,对市场仍有一定影响力.新旧债王对QE3各执一词,格罗斯预期贝南奇讲话可能没新意,但QE3势必成事;新债王Jeffrey Gundlach预言联储局短期不会出招大规模买债.”债王”之名似乎两个只能活一个!大市三件事,一是”空军”全力沽蓝筹指数股,美林指绩差股难以借货沽空,二三线民企”无股可沽”,加上蓝筹股货源归边,意味着后者将会更波动,前者是寻宝之地;二是资金轮动情况未停过,地产及内银急挫,但房托横行过后,领汇(0823.HK)、阳光(0435.HK)、置富(0778.HK)股价突破;三是炒股不炒市,创科(0669.HK)股价再见高位,但提防QE3落空的话或出现回吐.

内银股中期业绩叫人大失所望,农行(1288.HK)息差收窄、坏账风险增;民行(1988.HK)受惠中小型贷款,原是去年内银赢家,表面上纯利大增37%,但魔鬼藏于细节,分析员指净息差急跌,存款结构恶化,贷款组合风险增,最糟的是逾期贷款激增.穆迪报告指出,内银的坏账风险上升,盈利前景下滑,上半年利率市场化的负面影响并未浮现.西班牙三个黑洞.西班牙有17个自治区,已经有3个向中央政府伸手求救,另一个自治区安达鲁西亚(Andalusia)的官员表示,也有可能向政府求救.西班牙政府准备救亡的基金(FLA)规模达180亿欧罗,加泰隆尼亚(Catalonia)负债最高,要求50.2亿欧罗;瓦伦西亚(Valencia)要求35亿欧罗;穆尔西亚(Murcia)要求7亿欧罗,即差不多用了92亿欧罗,如果安达鲁西亚要求更多,其他求救地区很可能要中央政府制水.

不过,地方政府排队等救之外,西班牙境况愈来愈似希腊,银行存款在7月份急速流走,按月下跌5%,连续第四个月外流.另一边厢,房地产未跌完,标普大胆估计西班牙楼市要跌多四年.房地产愈是跌,意味着银行坏账只会有升无跌,西班牙与欧盟达成”坏银行”.银行是黑洞,地方政府是黑洞,国债也是黑洞,西班牙心知,欧洲亦心知,而西班牙要求央行无条件无限量买债,这个黑洞未免太过张扬及嚣张呢.(B04)

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瑞郎兑日圆有力挑战100天线 /苏子

瑞郎兑日圆在今年3月31日高见92.41水平后便见顶回落,并且更展开长达两个月的单边跌市,而此跌浪延续至6月1日的79.62低位才暂时止跌回稳.瑞郎兑日圆随后虽然可以从上述低位回升至20天SMA阻力以上,可惜上升的势头却一直受制于50天SMA阻力,当汇价在6月29日触及84.41高位后便再次重拾弱势.瑞郎兑日圆在上月20日更以大阴烛跌破6月1日的79.62低位,随后于上月24日一度低见78.30水平才能再次回稳过来.

稳守50天SMA以上.留意瑞郎兑日圆触及78.30低位时,其9天RSI指标及日线MACD指标均出现明显底背驰的利好讯号,随后汇价亦成功自此低位再次升回20天SMA阻力以上,而且破位后一直未见再次返回20天SMA以下收市,反映瑞郎兑日圆有甚高机会已在上月24日的78.30低位见了中期重要底部,其大方向已可以看高一线了.瑞郎兑日圆在本月16日以大阳烛升破自今年4月下旬开始一直屡攻不破的50天SMA阻力,并且成功在之上收市,使到汇价的技术走势进一步好转,后市继续走高.留意瑞郎兑日圆在本月16日升破50天SMA阻力收市后,大部分时间在81.30至82.60间横行争持,表面上虽然全无方向可言,然而却成功稳守在50天SMA以上波动,故对瑞郎兑日圆的走势起着正面的作用.

如瑞郎兑日圆稍后的走势可以一如所料般向上作出重大突破,留意届时是由瑞郎汇价明显上升所带动,还是因为日圆汇价突然大幅走低所触发.面对欧债危机,瑞郎与日圆两者本来同属避险货币;而瑞郎的避险功能本来亦较日圆为强,但由于瑞郎的走势过强令到瑞士央行在去年9月7日被迫重手干预瑞郎的强势,使到瑞郎失去了避险功能,故不易出现大升的走势.若稍后瑞郎兑日圆向上作出重大突破的话,较大机会是日圆汇价突然明显转弱所触发.倘若日圆汇价后市可以明显转弱,与此同时美元整体走势亦出现向好的势头,相信届时美元兑日圆亦可以有较为出色的表现,并有望成功突破自今年5月中旬以来一直屡攻不破的100天SMA关键阻力,从而挑战80心理关口及今年6月25日所造的80.62高位.(B11)