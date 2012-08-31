《香港报摘》--其他报纸重要消息8月31日

* 明报:

--内地最大的心脑血管制药公司--四环医药(0460.HK)公布,上半年纯利上升21.2%至4.6亿元人民币.集团主席车冯升表示,上半年医疗政策对四环的不利影响会在下半年减轻,预计下半年收入较上半年改善.

--内地生活用纸生产商维达国际(3331.HK)上半年营业额和纯利均大涨,集团将维持每年增加25%产能的五年目标,并着力开拓个人护理产品系列,预期新业务能在三年内录得盈利.

* 星岛日报:

--中国燃气(0384.HK)主要股东北京控股集团旗下北京控股(0392.HK)主席王东表示,尚不知中石化(0386.HK)(600028.SS)及新奥能源(2688.HK)收购押后,并指北控投资中燃是要令投资价值最大化,会继续按价值投资规则来做.

--招商局国际(0144.HK)在市场一片看淡航运业前景之际,逆市斥资1.5亿欧元(约14.6亿港元)收购西非多哥集装箱码头50%股权,且已与全球第二大班轮商地中海航运签订使用码头服务协议15年.

--新世界(0017.HK)及恒基(0012.HK)合组财团,刚加入申请西营盘德辅道西一列旧楼作强制拍卖.这项涉及逾57年楼龄之一列三幢旧楼,据文件显示有关发展商已收逾八成九业权,整批旧楼市场估值为8,300多万港元.

* 苹果日报:

--澳博(0880.HK)旗下间接附属公司以4.8亿港元收购澳门娱乐及消闲设施营运商--澳门励骏4%股权.澳博行政总裁苏树辉表示,未来将继续加强发展非博彩业务,不排除未来会加大投资.

* 东方日报:

--北京控股副主席李福成于业绩记者会,首度承认燕京啤酒(000729.SZ)正洽购金威啤酒(0124.HK),但鉴于保密协议,未能透露进度.

* 文汇报:

--中海集运(2866.HK)(601866.SS)公布,上半年亏损12.8亿元人民币.公司总会计师刘冲表示,上半年燃油成本和运输箱成本分别上升25%和15%,虽料下半年燃油成本不会明显上升,但他不肯评论公司下半年能否扭转亏损形势,只强调会尽最大努力控制成本.

--中集集团(000039.SZ)200039.SZ于深圳举行临时股东大会,通过了此前酝酿已久的B股转H股改革方案.

* 大公报:

--汇丰银行调低今年本港经济成长预测,由上次预估的3.1%,向下修订至2%,较市场普遍估计的2.1%为低,但仍为港府经济预测的1%至2%区间. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 梁慧仪/张喜良

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