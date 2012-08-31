《香港报摘》--其他报纸重要消息8月31日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
* 明报:
--内地最大的心脑血管制药公司--四环医药(0460.HK)公布,上半年纯利上升21.2%至4.6亿元人民币.集团主席车冯升表示,上半年医疗政策对四环的不利影响会在下半年减轻,预计下半年收入较上半年改善.
--内地生活用纸生产商维达国际(3331.HK)上半年营业额和纯利均大涨,集团将维持每年增加25%产能的五年目标,并着力开拓个人护理产品系列,预期新业务能在三年内录得盈利.
* 星岛日报:
--中国燃气(0384.HK)主要股东北京控股集团旗下北京控股(0392.HK)主席王东表示,尚不知中石化(0386.HK)(600028.SS)及新奥能源(2688.HK)收购押后,并指北控投资中燃是要令投资价值最大化,会继续按价值投资规则来做.
--招商局国际(0144.HK)在市场一片看淡航运业前景之际,逆市斥资1.5亿欧元(约14.6亿港元)收购西非多哥集装箱码头50%股权,且已与全球第二大班轮商地中海航运签订使用码头服务协议15年.
--新世界(0017.HK)及恒基(0012.HK)合组财团,刚加入申请西营盘德辅道西一列旧楼作强制拍卖.这项涉及逾57年楼龄之一列三幢旧楼,据文件显示有关发展商已收逾八成九业权,整批旧楼市场估值为8,300多万港元.
* 苹果日报:
--澳博(0880.HK)旗下间接附属公司以4.8亿港元收购澳门娱乐及消闲设施营运商--澳门励骏4%股权.澳博行政总裁苏树辉表示,未来将继续加强发展非博彩业务,不排除未来会加大投资.
* 东方日报:
--北京控股副主席李福成于业绩记者会,首度承认燕京啤酒(000729.SZ)正洽购金威啤酒(0124.HK),但鉴于保密协议,未能透露进度.
* 文汇报:
--中海集运(2866.HK)(601866.SS)公布,上半年亏损12.8亿元人民币.公司总会计师刘冲表示,上半年燃油成本和运输箱成本分别上升25%和15%,虽料下半年燃油成本不会明显上升,但他不肯评论公司下半年能否扭转亏损形势,只强调会尽最大努力控制成本.
--中集集团(000039.SZ)200039.SZ于深圳举行临时股东大会,通过了此前酝酿已久的B股转H股改革方案.
* 大公报:
--汇丰银行调低今年本港经济成长预测,由上次预估的3.1%,向下修订至2%,较市场普遍估计的2.1%为低,但仍为港府经济预测的1%至2%区间. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 梁慧仪/张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。