〔港报财经评论〕地产股跌幅有限--香港经济日报8月31日

地产股跌幅有限 /林瑞芬

中国向德派定心丸.是否由此堕深谷还未能确定,世事如棋局局新.后市转弱势的程度,还视乎很多复杂因素,如ECB能否尽早明示”非常规措施”为何物.德国总理到访中国,据新华社援引,中国愿意继续购买欧盟政府债券,德国都算收到定心丸.或许读者会疑问欧猪债那么烂,中国还要硬着头皮买?所谓”唇亡齿寒”,若欧元真的被债务问题冲散,那美元国际性的地位独大,到其时,持那么多可能愈来愈贬值的美元,一样不会有好日子过.

地产股不要太看淡.回说地产股,从过去公布业绩中,明显交出的成绩表,核心盈利普遍维持升幅,在目前黯淡无光的中资股下确是万绿丛中一点红.估计港府今趟出招未有足够大动力冲散地产股,认为原因有三:一是过去几年,地产股股价并无明显跟楼价疯狂,楼价频创新高但地产股未有同步,现价未有炒过龙,之后跌过龙的风险就不大.以恒地(0012.HK)为例,每股帐面净值高达78港元,现价才46.7港元.连主席李兆基都心动,在公布业绩过后连续四个交易日入市增持,共涉资逾4,000万港元.二是部分地产商早已不是将鸡蛋只放在一个篮上,而是分散投资到中国,如恒隆地产(0101.HK)、嘉里建设(0683.HK)及九仓(0004.HK)等.三是香港楼市持续上升,不单是内部结构供求失衡问题,也是大环境.巴西央行宣布,昨再下调指标利率50基点至纪录低位7.5%,这是巴西连续第9次调降指标利率,全球央行放水势未平止.预计港府之出招是难以救近火,在全球央行早前持续放水,砖头资产的价值也在于抗通胀、保值投资,只有央行停止放水才能有效抑此需求.

恒指宜守19,250-19,500.从恒生地产股份类指数走势显示,昨跌穿上升轨展调整,以5月以来升浪回一半约至24,800,再跌约5%,料其他蓝筹地产股短潜在跌幅相若.地产股昨已普遍跌3至5%,再跌幅有限,但对恒指短期重上20,000水平有困难.技术上,恒指宜坚守19,500左右,如进一步失19,500,将下试近19,250的关键上升轨支持位,此位就不宜有失,跌穿表示自6月的一浪高于一浪短期走势破解,不利后市发展.相反,最终若恒指能止跌于上升轨,憧憬ECB”非常规措施”未幻灭.(003)

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工行7厘息越跌越吸引 /余少文

中资股跌势未止,尤其内银股沽压最大,似乎业绩只能符合预期的内银股要继续寻底,加大国企指数压力.不过,作为行业龙头工商银行(1398.HK),烂船也有三斤钉,始终有留意价值,愈跌愈吸引.内银股表现虽差,却见四大行出现不少买盘排队等买入,未知是有心人”搭棚”住股价还是有心买入.

成本收入比九行最低.当然,内银股已全数派完中期成绩表,表现只是符合预期,如昨日公布的工行半年盈利升12%至1,232亿元人民币,每股盈利0.35元人民币;交通银行(3328.HK)盈利则增长18%至311元人民币,每股盈利0.5元人民币,均不派中期息.加上内银股下半年业绩一向低于上半年,以及人民银行减息对内银股的影响也会在下半年浮现出来,净息差收窄在所难免下,内银股全年盈利表现自然难乐观,沽压加大也正常不过.作为行业龙头的工行,在首季业绩没有披露净息差,上半年净息差为2.66%,高于去年2.61%,成本收入比率25.57%,是九行中最低,较去年同期下跌0.25个百分点,反映工行仍能控制成本.至于其3至6个月逾期贷款升1.1倍至94亿元人民币,但整体逾期贷款只升7%至621亿元人民币,较交行逾期90天以上贷款的10%升幅为佳.

明年预测股息达7厘.其实,市场近期持续下调工行全年盈利预测,彭博在工行中期业绩前综合证券商预测数字后,预期工行今明两年每股盈利约0.65元人民币和0.7元人民币,虽然盈利可持续增长,除了增长幅度降至单位数的8%左右外,也低于早前预测的0.66元人民币和0.74元人民币,股价也因券商下调盈利预测而受压多时.工行股份是否已充分反映盈利放缓因素,没有人知道,但其目前市帐率只有1.18倍,今明两年预测PE只有5.3倍和4.9倍,预测息率分别为6.5厘和7厘,确实有其吸引力.当然会有人认为三角债、地方债、贪污等因素一旦爆煲,会拖低银行盈利表现,但笔者认为即使相关坏因素在今年爆煲,工行不良贷款下半年较上半年急升1倍至达1,502亿元人民币,也只是较目前多出751亿元人民币,是上半年盈利61%而已,工行派息当然会受影响,但预测PE仍然不足10倍,是否仍有吸引力见仁见智.(010)