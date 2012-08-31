〔港报财经评论〕地产股跌幅有限--香港经济日报8月31日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
地产股跌幅有限 /林瑞芬
中国向德派定心丸.是否由此堕深谷还未能确定,世事如棋局局新.后市转弱势的程度,还视乎很多复杂因素,如ECB能否尽早明示”非常规措施”为何物.德国总理到访中国,据新华社援引,中国愿意继续购买欧盟政府债券,德国都算收到定心丸.或许读者会疑问欧猪债那么烂,中国还要硬着头皮买?所谓”唇亡齿寒”,若欧元真的被债务问题冲散,那美元国际性的地位独大,到其时,持那么多可能愈来愈贬值的美元,一样不会有好日子过.
地产股不要太看淡.回说地产股,从过去公布业绩中,明显交出的成绩表,核心盈利普遍维持升幅,在目前黯淡无光的中资股下确是万绿丛中一点红.估计港府今趟出招未有足够大动力冲散地产股,认为原因有三:一是过去几年,地产股股价并无明显跟楼价疯狂,楼价频创新高但地产股未有同步,现价未有炒过龙,之后跌过龙的风险就不大.以恒地(0012.HK)为例,每股帐面净值高达78港元,现价才46.7港元.连主席李兆基都心动,在公布业绩过后连续四个交易日入市增持,共涉资逾4,000万港元.二是部分地产商早已不是将鸡蛋只放在一个篮上,而是分散投资到中国,如恒隆地产(0101.HK)、嘉里建设(0683.HK)及九仓(0004.HK)等.三是香港楼市持续上升,不单是内部结构供求失衡问题,也是大环境.巴西央行宣布,昨再下调指标利率50基点至纪录低位7.5%,这是巴西连续第9次调降指标利率,全球央行放水势未平止.预计港府之出招是难以救近火,在全球央行早前持续放水,砖头资产的价值也在于抗通胀、保值投资,只有央行停止放水才能有效抑此需求.
恒指宜守19,250-19,500.从恒生地产股份类指数走势显示,昨跌穿上升轨展调整,以5月以来升浪回一半约至24,800,再跌约5%,料其他蓝筹地产股短潜在跌幅相若.地产股昨已普遍跌3至5%,再跌幅有限,但对恒指短期重上20,000水平有困难.技术上,恒指宜坚守19,500左右,如进一步失19,500,将下试近19,250的关键上升轨支持位,此位就不宜有失,跌穿表示自6月的一浪高于一浪短期走势破解,不利后市发展.相反,最终若恒指能止跌于上升轨,憧憬ECB”非常规措施”未幻灭.(003)
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工行7厘息越跌越吸引 /余少文
中资股跌势未止,尤其内银股沽压最大,似乎业绩只能符合预期的内银股要继续寻底,加大国企指数压力.不过,作为行业龙头工商银行(1398.HK),烂船也有三斤钉,始终有留意价值,愈跌愈吸引.内银股表现虽差,却见四大行出现不少买盘排队等买入,未知是有心人”搭棚”住股价还是有心买入.
成本收入比九行最低.当然,内银股已全数派完中期成绩表,表现只是符合预期,如昨日公布的工行半年盈利升12%至1,232亿元人民币,每股盈利0.35元人民币;交通银行(3328.HK)盈利则增长18%至311元人民币,每股盈利0.5元人民币,均不派中期息.加上内银股下半年业绩一向低于上半年,以及人民银行减息对内银股的影响也会在下半年浮现出来,净息差收窄在所难免下,内银股全年盈利表现自然难乐观,沽压加大也正常不过.作为行业龙头的工行,在首季业绩没有披露净息差,上半年净息差为2.66%,高于去年2.61%,成本收入比率25.57%,是九行中最低,较去年同期下跌0.25个百分点,反映工行仍能控制成本.至于其3至6个月逾期贷款升1.1倍至94亿元人民币,但整体逾期贷款只升7%至621亿元人民币,较交行逾期90天以上贷款的10%升幅为佳.
明年预测股息达7厘.其实,市场近期持续下调工行全年盈利预测,彭博在工行中期业绩前综合证券商预测数字后,预期工行今明两年每股盈利约0.65元人民币和0.7元人民币,虽然盈利可持续增长,除了增长幅度降至单位数的8%左右外,也低于早前预测的0.66元人民币和0.74元人民币,股价也因券商下调盈利预测而受压多时.工行股份是否已充分反映盈利放缓因素,没有人知道,但其目前市帐率只有1.18倍,今明两年预测PE只有5.3倍和4.9倍,预测息率分别为6.5厘和7厘,确实有其吸引力.当然会有人认为三角债、地方债、贪污等因素一旦爆煲,会拖低银行盈利表现,但笔者认为即使相关坏因素在今年爆煲,工行不良贷款下半年较上半年急升1倍至达1,502亿元人民币,也只是较目前多出751亿元人民币,是上半年盈利61%而已,工行派息当然会受影响,但预测PE仍然不足10倍,是否仍有吸引力见仁见智.(010)
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。