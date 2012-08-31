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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 09:38 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘跌0.2%,中资石油股拖累大盘

路透香港8月31日电---香港股市恒生指数周五开盘小跌,中资大型石油股疲弱拖累大盘.恒指本月月线料在三个月来首次下跌.

恒生指数.HSI开盘跌0.2%,报19,517点.恒生国企指数.HSCE下挫0.3%.(完)

--编译 李春喜;审校 张若琪

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