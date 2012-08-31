〔港报社评〕改变居屋定价及补地价稳定楼市--信报8月31日

以稳定楼市、“港人港地”协助港人置业为主要政纲建立民望得以爆冷当选特首的梁振英,上任后有关土地和房屋政策的言论暧昧不清、资讯含混,令市民对新政府能否兑现承诺、落实政策的信心成疑.中大香港亚太研究所的最新调查显示,对政府没有信心落实“港人港地”政策及完成兴建75,000公屋目标的受访者,分别高达38.7%和31.3%.

新政府推出的第一个新居屋措施,不但无助中低收入阶层置业,反而即时推高居屋、公屋以至中下价私楼价格,甚且掀起炒风.其实要遏止当前的炒风,最关键的是定价和补地价政策.如果梁振英愿意摒弃成见,采纳曾荫权最后一份施政报告提出的新居屋政策,取消居屋定价与市价挂钩,改与合资格家庭收入挂钩,以目前的家庭收入中位数而言,未来出售居屋价格只会介乎150万港元至200万港元之间.再配合改变现时以市价补地价政策,容许居屋业主住满5年后可以置业时的差价补地价,鼓励未补地价的居屋业主出售单位,肯定可以遏止公营房屋单位的炒风,连锁反应下,相信连需求重叠的中下价私人楼宇价格亦会回顺,带动房屋市场整体回落.

事实上,由2001至2010年,落成的私人单位每年平均18,347个,与政府目前订出每年提供20,000个单位土地供应相若,并非不足够,只是地产商不愿意“薄利多销”而已.只要政府切实解决住屋而非置业问题,楼市自然会因应不同需求而两极发展,在解决住屋需求之余,也不会导致私楼价格大上大落.(A02)