〔港报社评〕改变居屋定价及补地价稳定楼市--信报8月31日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
以稳定楼市、“港人港地”协助港人置业为主要政纲建立民望得以爆冷当选特首的梁振英,上任后有关土地和房屋政策的言论暧昧不清、资讯含混,令市民对新政府能否兑现承诺、落实政策的信心成疑.中大香港亚太研究所的最新调查显示,对政府没有信心落实“港人港地”政策及完成兴建75,000公屋目标的受访者,分别高达38.7%和31.3%.
新政府推出的第一个新居屋措施,不但无助中低收入阶层置业,反而即时推高居屋、公屋以至中下价私楼价格,甚且掀起炒风.其实要遏止当前的炒风,最关键的是定价和补地价政策.如果梁振英愿意摒弃成见,采纳曾荫权最后一份施政报告提出的新居屋政策,取消居屋定价与市价挂钩,改与合资格家庭收入挂钩,以目前的家庭收入中位数而言,未来出售居屋价格只会介乎150万港元至200万港元之间.再配合改变现时以市价补地价政策,容许居屋业主住满5年后可以置业时的差价补地价,鼓励未补地价的居屋业主出售单位,肯定可以遏止公营房屋单位的炒风,连锁反应下,相信连需求重叠的中下价私人楼宇价格亦会回顺,带动房屋市场整体回落.
事实上,由2001至2010年,落成的私人单位每年平均18,347个,与政府目前订出每年提供20,000个单位土地供应相若,并非不足够,只是地产商不愿意“薄利多销”而已.只要政府切实解决住屋而非置业问题,楼市自然会因应不同需求而两极发展,在解决住屋需求之余,也不会导致私楼价格大上大落.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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