〔港报社评〕"梁十招"未算狠,试水温响警号--星岛日报8月31日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
行政长官梁振英昨日公布十项压抑楼价措施,增加中短期住宅供应,近来热炒的新界上车盘业主叫价迅即放软,让楼市稍为定神.
梁振英满载市民对压抑楼价的期望被拥上特首宝座,就任后楼价却不跌反升,民调反映社会对梁振英,有没有意欲和能力去履行其主要竞选承诺,逐渐失去信心,埋下吹胀楼市泡沫的种子,到了政府出手急不容缓的阶段.
今次加快推出公私营住宅单位的"梁十招",最令人瞩目的,是增加居屋供应和夹屋变相回朝,透过公营部门以折扣价出售住宅单位,帮助市民实现初次置业的梦想,客观效果是煞一煞私楼上车盘的急剧加风.
"梁十招"不算狠辣,显示政府不愿背上大力"推倒"楼市的污名,期待楼市”软着陆”.过往政府多番出招,楼市经过或长或短一段冷静期,再度因供应不足而复炽.今次市场稍为定神后,会不会觉得不若本来忧虑般"可怕”,恢复以往小回大涨的循环,端视乎市民的心理预期.
这场政府、发展商、二手楼业主和买家的博弈,楼价升跌受到四面八方的拉扯.市民入市与否,除了要考虑梁振英所讲的负担能力和经济环境,还要考虑政府的政策.
今次政府出招比较"温和",受制于土地及楼宇无法一蹴即就的客观条件外,政府本身亦留有一手,例如市场忧虑的收紧按揭,今次并没有提出.政府不但有弹药备而不发,还长期炼造新弹药,例如为"港人港地”草拟卖地条款,可以预见,如果楼价续飙升,政府就会再出招.(A06)
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