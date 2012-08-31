〔港报社评〕"梁十招"未算狠,试水温响警号--星岛日报8月31日

行政长官梁振英昨日公布十项压抑楼价措施,增加中短期住宅供应,近来热炒的新界上车盘业主叫价迅即放软,让楼市稍为定神.

梁振英满载市民对压抑楼价的期望被拥上特首宝座,就任后楼价却不跌反升,民调反映社会对梁振英,有没有意欲和能力去履行其主要竞选承诺,逐渐失去信心,埋下吹胀楼市泡沫的种子,到了政府出手急不容缓的阶段.

今次加快推出公私营住宅单位的"梁十招",最令人瞩目的,是增加居屋供应和夹屋变相回朝,透过公营部门以折扣价出售住宅单位,帮助市民实现初次置业的梦想,客观效果是煞一煞私楼上车盘的急剧加风.

"梁十招"不算狠辣,显示政府不愿背上大力"推倒"楼市的污名,期待楼市”软着陆”.过往政府多番出招,楼市经过或长或短一段冷静期,再度因供应不足而复炽.今次市场稍为定神后,会不会觉得不若本来忧虑般"可怕”,恢复以往小回大涨的循环,端视乎市民的心理预期.

这场政府、发展商、二手楼业主和买家的博弈,楼价升跌受到四面八方的拉扯.市民入市与否,除了要考虑梁振英所讲的负担能力和经济环境,还要考虑政府的政策.

今次政府出招比较"温和",受制于土地及楼宇无法一蹴即就的客观条件外,政府本身亦留有一手,例如市场忧虑的收紧按揭,今次并没有提出.政府不但有弹药备而不发,还长期炼造新弹药,例如为"港人港地”草拟卖地条款,可以预见,如果楼价续飙升,政府就会再出招.(A06)