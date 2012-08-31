〔港报社评〕港府十招控楼,难抑楼市高烧--经济日报8月31日

面对楼市高烧与民怨不断升温,港府昨急开控楼药方,惟市民却感未对症下药,此因当中既无遏抑需求的退烧药,又未能显着增加供应助楼市健康发展.港府声势浩大推十招措施,惟恐对回应民情、平稳楼价的效力极为有限.

市民对新政府昨公布的平稳楼市措施感到困惑,此因政府仅从土地与住宅供应下药,却无遏制火热需求措施如收紧楼按等.当前楼市已令市民炙热难耐,若港府不先遏需求为楼市降温,难以换取时间,让增加供应措施发挥作用,港府要做的是平衡,而非因噎废食.

港府昨推出的增供应十招,其实多属现有资源的调配而已,说不上新招.如明年初推出800多个居屋货尾,与将1,000个置安心单位租转卖,都仅是将现有计划稍作微调.

而其他招式,则是将既有供应的时间表稍为挪前,并非总量上有所增加.增加供应固是理顺楼市的王道做法,惟港府仍未提出真正大增土地供应、平稳楼市的方案.港府昨提出的方案,已是翻箱倒笼后找出来的仅余子弹.不论是哪个原因,港府若不能以持续足够的土地供应说服市场,楼市就无法治本.

港府十招既缺从遏需求着手的退烧药、增供应药力又不足,要高烧的楼市降温恐难寄厚望.即使楼市侥幸稍为降温,但港府一日未能确保楼市会有稳定而充裕的供应,只会重蹈前任政府覆辙,三数个月后楼市又会复炽高烧.要稳楼市安民心,梁振英政府还须拿出更大的决心、魄力与办法.(A10)