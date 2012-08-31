〔港报社评〕港府十招控楼,难抑楼市高烧--经济日报8月31日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
面对楼市高烧与民怨不断升温,港府昨急开控楼药方,惟市民却感未对症下药,此因当中既无遏抑需求的退烧药,又未能显着增加供应助楼市健康发展.港府声势浩大推十招措施,惟恐对回应民情、平稳楼价的效力极为有限.
市民对新政府昨公布的平稳楼市措施感到困惑,此因政府仅从土地与住宅供应下药,却无遏制火热需求措施如收紧楼按等.当前楼市已令市民炙热难耐,若港府不先遏需求为楼市降温,难以换取时间,让增加供应措施发挥作用,港府要做的是平衡,而非因噎废食.
港府昨推出的增供应十招,其实多属现有资源的调配而已,说不上新招.如明年初推出800多个居屋货尾,与将1,000个置安心单位租转卖,都仅是将现有计划稍作微调.
而其他招式,则是将既有供应的时间表稍为挪前,并非总量上有所增加.增加供应固是理顺楼市的王道做法,惟港府仍未提出真正大增土地供应、平稳楼市的方案.港府昨提出的方案,已是翻箱倒笼后找出来的仅余子弹.不论是哪个原因,港府若不能以持续足够的土地供应说服市场,楼市就无法治本.
港府十招既缺从遏需求着手的退烧药、增供应药力又不足,要高烧的楼市降温恐难寄厚望.即使楼市侥幸稍为降温,但港府一日未能确保楼市会有稳定而充裕的供应,只会重蹈前任政府覆辙,三数个月后楼市又会复炽高烧.要稳楼市安民心,梁振英政府还须拿出更大的决心、魄力与办法.(A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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