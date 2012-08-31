〔港报社评〕理顺楼市无特效药,社会要就土地开发使用有新思维--明报8月31日

特首梁振英宣布了10项短期和中期措施,希望稳定楼市,不过,综观“梁十招”,未能增加大量供应、也未能改变市民对楼价上升的预期.仅从现有可掌握的土地资源转来转去,不可能收到显着效果.政府必须跳出现有框框去思考,例如主导和加快新界东北新发展等大型建屋计划,或可以找到突破点,有望使楼市回复平稳发展.

香港并非没有土地,只是在保护自然环境与发展需要之间,要达至一个平衡,使土地得以善用,现在兴起保育第一、发展必须让路的风气,宛如走向另一个极端,也不利解决土地供应和楼价高企的问题.期望政府和市民都能以新思维、新做法,改变这种风气,使香港有足够的空间发展,改变回归15年以来,许多方面发展停滞不前的局面.

事实上,若社会在土地开发未能形成共识,则在土地供应不足下,楼市不可能平稳发展,一个受薪阶层负担不起的楼价,并非买楼难那么简单,而是整体社会要付出沉重代价.所以,现在是全社会以新思维处理土地开发和使用问题的时候.(A03)