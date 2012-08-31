〔港报社评〕理顺楼市无特效药,社会要就土地开发使用有新思维--明报8月31日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
特首梁振英宣布了10项短期和中期措施,希望稳定楼市,不过,综观“梁十招”,未能增加大量供应、也未能改变市民对楼价上升的预期.仅从现有可掌握的土地资源转来转去,不可能收到显着效果.政府必须跳出现有框框去思考,例如主导和加快新界东北新发展等大型建屋计划,或可以找到突破点,有望使楼市回复平稳发展.
香港并非没有土地,只是在保护自然环境与发展需要之间,要达至一个平衡,使土地得以善用,现在兴起保育第一、发展必须让路的风气,宛如走向另一个极端,也不利解决土地供应和楼价高企的问题.期望政府和市民都能以新思维、新做法,改变这种风气,使香港有足够的空间发展,改变回归15年以来,许多方面发展停滞不前的局面.
事实上,若社会在土地开发未能形成共识,则在土地供应不足下,楼市不可能平稳发展,一个受薪阶层负担不起的楼价,并非买楼难那么简单,而是整体社会要付出沉重代价.所以,现在是全社会以新思维处理土地开发和使用问题的时候.(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。