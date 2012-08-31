〔港报社评〕理性务实讨论经济民生--文汇报8月31日

政府统计处昨日公布7月份零售业数据,按年升3.8%,是自2009年9月以来最小的升幅.香港正受中国和欧美经济环境不稳定因素影响,加上股市疲弱拖累,制约消费意欲,拖慢经济步伐,亟须各界正视.然而,立法会选举临近,候选人在选举论坛上互揭疮疤,指骂嘲弄,泛政治化、恶心谩骂、人身攻击大行其道,市民最关心的经济民生问题被忽略.社会各界应看到,香港需集中精力应对当前经济民生难题,选民应该推动候选人理性务实地讨论香港的经济发展,凝聚政策共识.政府需推出刺激经济措施,以使香港重回理性务实的发展正轨.

随着9月9日选举日临近,各候选人选情紧凑.有的候选人把国民教育等社会课题政治化,甚至对有利就业的“自由行”也进行攻击.有的候选人在各大选举论坛指骂不同参选人,甚至不惜人身攻击,弥漫谩骂和挖苦文化.市民看到的不是理性、平和的辩论,而是互相斗大声痛骂对手的吵闹,湮没了理性的公共政策讨论.

香港最新零售业数据表现疲弱,3年来升幅最小,正为香港经济发出警号.目前外贸表现疲弱,经济不景,香港作为自由经济体系,无可避免持续受外围经济影响,若情况持续,香港经济将有恶化危机.当前中国经济下行压力大,美国经济表现仍然疲软,失业高企,加上欧债危机进一步深化,香港面对外围严峻形势.7月香港整体出口货值已录得按年跌幅3.5%,加上高通胀下,市民勒紧裤带,零售业备受压力.另一方面,股市表现疲弱减低财富效应,进一步影响市民消费意欲.

面对香港经济内忧外患,社会各界应集中精力讨论当前经济难题,把焦点放到和民生有关的实事上,才是应有之义.未来2个月至3个月,零售市道将持续放缓,外围环境不稳,政府仍需推出刺激经济措施,扶助中小企,并善用储备,扩大内需,同时推出措施避免失业恶化,让香港重回理性务实的发展正轨,方为市民之福.(A05)