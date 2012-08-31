〔港报社评〕理性务实讨论经济民生--文汇报8月31日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
政府统计处昨日公布7月份零售业数据,按年升3.8%,是自2009年9月以来最小的升幅.香港正受中国和欧美经济环境不稳定因素影响,加上股市疲弱拖累,制约消费意欲,拖慢经济步伐,亟须各界正视.然而,立法会选举临近,候选人在选举论坛上互揭疮疤,指骂嘲弄,泛政治化、恶心谩骂、人身攻击大行其道,市民最关心的经济民生问题被忽略.社会各界应看到,香港需集中精力应对当前经济民生难题,选民应该推动候选人理性务实地讨论香港的经济发展,凝聚政策共识.政府需推出刺激经济措施,以使香港重回理性务实的发展正轨.
随着9月9日选举日临近,各候选人选情紧凑.有的候选人把国民教育等社会课题政治化,甚至对有利就业的“自由行”也进行攻击.有的候选人在各大选举论坛指骂不同参选人,甚至不惜人身攻击,弥漫谩骂和挖苦文化.市民看到的不是理性、平和的辩论,而是互相斗大声痛骂对手的吵闹,湮没了理性的公共政策讨论.
香港最新零售业数据表现疲弱,3年来升幅最小,正为香港经济发出警号.目前外贸表现疲弱,经济不景,香港作为自由经济体系,无可避免持续受外围经济影响,若情况持续,香港经济将有恶化危机.当前中国经济下行压力大,美国经济表现仍然疲软,失业高企,加上欧债危机进一步深化,香港面对外围严峻形势.7月香港整体出口货值已录得按年跌幅3.5%,加上高通胀下,市民勒紧裤带,零售业备受压力.另一方面,股市表现疲弱减低财富效应,进一步影响市民消费意欲.
面对香港经济内忧外患,社会各界应集中精力讨论当前经济难题,把焦点放到和民生有关的实事上,才是应有之义.未来2个月至3个月,零售市道将持续放缓,外围环境不稳,政府仍需推出刺激经济措施,扶助中小企,并善用储备,扩大内需,同时推出措施避免失业恶化,让香港重回理性务实的发展正轨,方为市民之福.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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