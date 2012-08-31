〔香港个股〕太古地产东半山豪宅OPUS HK首宗买卖成交尺价创亚洲次高

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透香港8月31日电---专注收租物业及高档住宅发展的太古地产(1972.HK)宣布,其位于港岛东半山的豪宅项目OPUS HONG KONG(傲璇)录得首宗买卖成交,每平方尺成交价63,657港元,为亚洲第二最高的分层住宅成交纪录.
该单位位于8楼,面积约6,755平方尺,成交价4.3亿港元.此前有报导引述市场消息指该单位成交价为4.7亿港元,折合尺价75,806港元.目前亚洲最贵分层住宅成交纪录,仍由恒基地产(0012.HK)发展的西半山"天汇"所保持,每平方尺价为6.4万港元.
此外,太古地产表示,"傲璇"亦录得首宗租赁成交,项目仅设两户复式花园单位,其中的复式花园单位A连私人泳池及花园则于早前签订为期三年的租约,月租为港币85万港元.
"傲璇"是普里茨克建筑大奖(Pritzker Architecture Prize)得主、著名建筑大师法兰克盖瑞(Frank Gehry)所设计的亚洲首个住宅项目,楼高12层,每户单位面积由6,000至6,900平方尺(约560-640平方米).
太古地产为综合企业太古(0019.HK)分拆出来的房地产旗舰,该股周五早盘初段持平于21.9港元,过去一个月下滑逾3%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
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