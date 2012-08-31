〔香港个股〕太古地产东半山豪宅OPUS HK首宗买卖成交尺价创亚洲次高

路透香港8月31日电---专注收租物业及高档住宅发展的太古地产(1972.HK)宣布,其位于港岛东半山的豪宅项目OPUS HONG KONG(傲璇)录得首宗买卖成交,每平方尺成交价63,657港元,为亚洲第二最高的分层住宅成交纪录.

该单位位于8楼,面积约6,755平方尺,成交价4.3亿港元.此前有报导引述市场消息指该单位成交价为4.7亿港元,折合尺价75,806港元.目前亚洲最贵分层住宅成交纪录,仍由恒基地产(0012.HK)发展的西半山"天汇"所保持,每平方尺价为6.4万港元.

此外,太古地产表示,"傲璇"亦录得首宗租赁成交,项目仅设两户复式花园单位,其中的复式花园单位A连私人泳池及花园则于早前签订为期三年的租约,月租为港币85万港元.

"傲璇"是普里茨克建筑大奖(Pritzker Architecture Prize)得主、著名建筑大师法兰克盖瑞(Frank Gehry)所设计的亚洲首个住宅项目,楼高12层,每户单位面积由6,000至6,900平方尺(约560-640平方米).

太古地产为综合企业太古(0019.HK)分拆出来的房地产旗舰,该股周五早盘初段持平于21.9港元,过去一个月下滑逾3%.(完)

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