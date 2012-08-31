〔中港个股〕中海油服10亿美元十年期债券息率定为T+170基点--销售文件

路透香港8月31日电---据路透获得的销售文件,中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)首次发行10亿美元十年期债券,息率定为T+170基点.

该笔债券以中海油服全资附属公司COSL Finance (BVI)以豁免美国证券法登记规定之交易方式向机构投资者进行票据国际发售,预计由中海油服担保.

该债券在国际市场上受到强烈追捧,共获得340个账户约90亿美元资金认购.最终以指导区间T+170-175基点的低端定价,较其母公司中海油2022年到期债券在二级市场交易水平有20个基点溢价.

该笔债券的票面息率为3.25%,定价为99.341,收益率为3.328%.

中海油服的评级为A3/A(穆迪/惠誉),中海油的评级为Aa3/AA-(穆迪/标普).

熟悉该笔交易的人士表示,由于发行人的名字较为投资人熟知且评级较高,债券在15个小时内就完成发行.

从投资者地区分布来看,亚洲投资者占65%,欧洲占19%,美国占16%;从投资者类别看,资产管理/基金占47%,银行占24%,私人银行22%,保险机构5%,其他2%.

这是今年以来中国第四个主要油气公司发行的美元债券.

中银国际、花旗、瑞银、招商证券(香港)、瑞信、星展、德意志银行、高盛、汇丰、摩根大通和工银国际负责是次发售.(完)