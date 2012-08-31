《香港重要政经日程》--8月31日-9月7日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
=====================今日香港主要政经消息==========================
8月31日(周五)
-- 公布7月份M-3货币供应.
-- 公布7月底外汇基金总资产数字.
-- 21控股(1003.HK)公布中期业绩.
-- 宏通集团(0931.HK)公布中期业绩.
-- 中建科技(0261.HK)公布中期业绩.
-- 中建电讯(0138.HK)公布中期业绩.
-- 国美电器(0493.HK)公布中期业绩.
-- 大成生化科技(0809.HK)公布中期业绩.
-- 中国长远(0110.HK)公布中期业绩.
-- 建滔化工(0148.HK)公布中期业绩.
-- 建滔积层板(1888.HK)公布中期业绩.
-- 铭源医疗(0233.HK)公布中期业绩.
-- 天然乳品(0462.HK)公布全年业绩.
-- 彩星集团(0635.HK)公布中期业绩.
-- 彩星玩具(0869.HK)公布中期业绩.
-- 盛高置地(0337.HK)公布中期业绩.
-- 上置集团(1207.HK)公布中期业绩.
-- 裕元集团(0551.HK)公布九个月业绩.
-- 众安房产(0672.HK)公布中期业绩.
--09:00 京客隆(0814.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 中国投融资(1226.HK)股东周年大会.
--09:00 中国置业投资(0736.HK)股东周年大会.
--10:00 庄士中国(0298.HK)股东周年大会.
--10:30 允升国际(1315.HK)股东周年大会.
--11:00 旭光高新材料(0067.HK)业绩记者会.
--11:00 进智公共交通(0077.HK)股东周年大会.
--12:00 庄士机构国际(0367.HK)股东周年大会.
--14:00 比亚迪(1211.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:00 香港兴业(0480.HK)股东周年大会.
--15:00 承达国际(2288.HK)股东特别大会.
--16:30 宝龙地产(1238.HK)业绩记者会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
9月3日(周一)
-- 澳传媒(0491.HK)公布全年业绩.
--10:00 沿海绿色家园(1124.HK)股东周年大会.
--10:00 大昌微线集团(0567.HK)股东周年大会.
--10:30 锦胜集团(0794.HK)股东周年大会.
--14:30 众安房产(0672.HK)业绩记者会.
--14:30 俊和发展(0711.HK)股东周年大会.
--15:00 远东酒店(0037.HK)股东周年大会.
--15:00 建生国际(0224.HK)股东周年大会.
--15:00 昌兴国际(0803.HK)股东周年大会.
--15:00 三和集团(2322.HK)股东周年大会.
--15:45 Herald Holdings Ltd(0114.HK)股东周年大会.
9月4日(周二)
--10:00 新世纪集团(0234.HK)股东周年大会.
--15:30 Joyce Boutique(0647.HK)股东周年大会.
--16:15 数码通(0315.HK)公布年度业绩记者会.
--16:30 中国伽玛(0164.HK)股东周年大会.
9月5日(周三)
-- 香港钟表展开幕.
--10:00 冠亚商业(0104.HK)股东周年大会.
--10:00 凯联酒店(0105.HK)股东周年大会.
--10:30 汇丰公布8月份采购经理指数.
--10:30 威高国际(1173.HK)股东周年大会.
--11:00 天德地产(0266.HK)股东周年大会.
--11:00 嘉年华国际(0996.HK)股东周年大会.
--11:00 润迅通信(0989.HK)股东周年大会.
--11:00 中民控股(0681.HK)股东周年大会.
--12:00 华厦置业(0278.HK)股东周年大会.
--14:30 中星集团(0055.HK)股东周年大会.
9月6日(周四)
-- 阳光房地产基金(0435.HK)公布年度业绩.
-- 黛丽斯国际(0333.HK)公布年度业绩.
--10:00 保华建业(0577.HK)股东周年大会.
--10:30 锦兴集团(0275.HK)股东周年大会.
--15:00 华富国际(0952.HK)股东周年大会.
*9月7日(周五)
-- 公布8月份外汇储备资产数字.
--09:30 太平洋实业(0767.HK)股东特别大会.
--10:00 添利工业(0093.HK)股东周年大会.
--10:00 中国水务(0855.HK)股东周年大会.
--10:30 西藏5100(1115.HK)股东特别大会.
--10:30 其士国际(0025.HK)股东周年大会.
--11:00 奇峰国际(1228.HK)股东特别大会.
--14:10 招商银行(3968.HK)股东特别大会.
--14:30 中播控股(0471.HK)股东特别大会.
--16:00 毅力工业(0332.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。