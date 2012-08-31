〔香港热股〕地产股逆市上扬,政府推10措施增住宅供应对楼市影响微

路透香港8月31日电---香港政府公布10项稳定楼市措施,决心增加住宅供应后,地产股周五逆市上扬.分析师指出,政府的短期措施能增加的住宅供应有限,对市场不会有太大影响.

香港蓝筹地产股上升,恒生地产股指数.HSNP最多曾逆市上涨1.1%,香港时间10:49升0.63%,大盘恒生指数.HSI则跌0.28%.

近期楼市明显趋于炽热,一般住宅成交亦屡创新高,楼价上扬同持推高住宅租金,令到市民负担加重,社会上要求政府出手压抑楼市的声音加大,特首梁振英周四傍晚公布了10项措施,从短至中期方面增加公私营住宅的供应,并承诺加快审批预售楼花,令新供应能够尽快推出.[ID:nSH0114127]

投行花旗表示,政府短期增加公营房屋供应,只会对低端物业带来温和的纾缓作用.在目前宏观经济风险上升,而楼价继续走高的对立局面下,政府宣布较为温和的措施,或可令较多的市场参与者安心.

但对于投资者而言,花旗认为他们会忧虑未来政府会有更多的针对楼市措施推出,包括将针对短期物业成交的特别印花税(SSD)的年期由目前的两年延长、收紧购买第二套以上的物业的按揭成数等.

巴克莱资本则称,政府公布的10项措施或会对置业气氛及成交量带来短暂的负面影响,特别是新界的物业市场,因为未来三至五年新界占市场总供应量的55%,而新鸿基地产(0016.HK)、长实(0001.HK)、恒基地产(0012.HK)和新世界发展(0017.HK)在新界拥有相当多的土地储备.

然而,巴克莱表示,不认为政府的措施有力去推低楼价,因置业人士的融资压力未有加大,而且对一些资金充裕的投资者而言,现时市场上没有太多的其他投资选择供他们转移目标.(完)