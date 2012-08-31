〔香港热股〕地产股逆市上扬,政府推10措施增住宅供应对楼市影响微

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透香港8月31日电---香港政府公布10项稳定楼市措施,决心增加住宅供应后,地产股周五逆市上扬.分析师指出,政府的短期措施能增加的住宅供应有限,对市场不会有太大影响.
香港蓝筹地产股上升,恒生地产股指数.HSNP最多曾逆市上涨1.1%,香港时间10:49升0.63%,大盘恒生指数.HSI则跌0.28%.
近期楼市明显趋于炽热,一般住宅成交亦屡创新高,楼价上扬同持推高住宅租金,令到市民负担加重,社会上要求政府出手压抑楼市的声音加大,特首梁振英周四傍晚公布了10项措施,从短至中期方面增加公私营住宅的供应,并承诺加快审批预售楼花,令新供应能够尽快推出.[ID:nSH0114127]
投行花旗表示,政府短期增加公营房屋供应,只会对低端物业带来温和的纾缓作用.在目前宏观经济风险上升,而楼价继续走高的对立局面下,政府宣布较为温和的措施,或可令较多的市场参与者安心.
但对于投资者而言,花旗认为他们会忧虑未来政府会有更多的针对楼市措施推出,包括将针对短期物业成交的特别印花税(SSD)的年期由目前的两年延长、收紧购买第二套以上的物业的按揭成数等.
巴克莱资本则称,政府公布的10项措施或会对置业气氛及成交量带来短暂的负面影响,特别是新界的物业市场,因为未来三至五年新界占市场总供应量的55%,而新鸿基地产(0016.HK)、长实(0001.HK)、恒基地产(0012.HK)和新世界发展(0017.HK)在新界拥有相当多的土地储备.
然而,巴克莱表示,不认为政府的措施有力去推低楼价,因置业人士的融资压力未有加大,而且对一些资金充裕的投资者而言,现时市场上没有太多的其他投资选择供他们转移目标.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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