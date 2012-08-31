〔香港个股〕雅居乐主席涉非礼案遭香港警方拘捕后保释,股价挫近5%(更新版)

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* 雅居乐主席涉非礼案被捕后保释

* 将于10月初回警署报到

* 雅居乐称不影响公司业务和运作

* 分析师指事件损公司声誉,忧策略发展受影响

路透香港8月31日电---中国房地产商--雅居乐地产(3383.HK)董事会主席陈卓林涉及一宗非礼案遭香港警方拘捕后获准保释,虽然公司表示事件不会对日常业务运作造成影响,但分析师指事件令公司声誉受损,拖累雅居乐周五股价最多挫近5%.

陈卓林涉及非礼案的传闻于数日前在市场流传,雅居乐周五早上发出声明证实,陈卓林于周四就一项涉嫌非礼声称遭香港警方拘留,现已获保释外出.

雅居乐表示,有关指控与集团的业务无关,上述拘留不会对集团日常业务运作造成影响.

香港时间14:47,雅居乐下滑4.72%,报8.89港元;大盘恒生指数.HSI则走低0.33%.

据香港警方给予路透的书面回覆指出,于7月中接获一名28岁女子的报案指其于7月10日在跑马地渣甸山包华士道一个单位内,遭一名男子非礼,并由湾仔区调查队跟进.其后,警方于周四邀请一名50岁陈姓男子协助提供资料,并将他拘捕.该名男子其后获准保释,并须于10月初回警署报到.

据资料显示,陈卓林及有关人士持有渣甸山包华士道1号物业.

德银发表报告称,陈卓林事件不单止损害了公司的声誉,也可能影响公司未来的策略发展.虽然公司的日常营运未必受影响,但警方的调查会维持多久,亦是一项不明朗因素.

摩根大通亦认为陈卓林事件会影响公司声誉,但不会影响运作,仍维持雅居乐"跑赢大市"的评级.

现年50岁的陈卓林为雅居乐的创始人.据公司年报,他是中国侨商投资企业协会常务副会长,中国华文教育基金会名誉副会长.其妻子陆倩芳担任雅居乐的副主席兼联席总裁.(完)

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--记者 梁慧仪/Alex Frew McMillan; 审校 张喜良