〔香港个股〕雅居乐主席涉非礼案遭香港警方拘捕后保释,股价挫近5%(更新版)

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(新增细节和评论)
* 雅居乐主席涉非礼案被捕后保释
* 将于10月初回警署报到
* 雅居乐称不影响公司业务和运作
* 分析师指事件损公司声誉,忧策略发展受影响
路透香港8月31日电---中国房地产商--雅居乐地产(3383.HK)董事会主席陈卓林涉及一宗非礼案遭香港警方拘捕后获准保释,虽然公司表示事件不会对日常业务运作造成影响,但分析师指事件令公司声誉受损,拖累雅居乐周五股价最多挫近5%.
陈卓林涉及非礼案的传闻于数日前在市场流传,雅居乐周五早上发出声明证实,陈卓林于周四就一项涉嫌非礼声称遭香港警方拘留,现已获保释外出.
雅居乐表示,有关指控与集团的业务无关,上述拘留不会对集团日常业务运作造成影响.
香港时间14:47,雅居乐下滑4.72%,报8.89港元;大盘恒生指数.HSI则走低0.33%.
据香港警方给予路透的书面回覆指出,于7月中接获一名28岁女子的报案指其于7月10日在跑马地渣甸山包华士道一个单位内,遭一名男子非礼,并由湾仔区调查队跟进.其后,警方于周四邀请一名50岁陈姓男子协助提供资料,并将他拘捕.该名男子其后获准保释,并须于10月初回警署报到.
据资料显示,陈卓林及有关人士持有渣甸山包华士道1号物业.
德银发表报告称,陈卓林事件不单止损害了公司的声誉,也可能影响公司未来的策略发展.虽然公司的日常营运未必受影响,但警方的调查会维持多久,亦是一项不明朗因素.
摩根大通亦认为陈卓林事件会影响公司声誉,但不会影响运作,仍维持雅居乐"跑赢大市"的评级.
现年50岁的陈卓林为雅居乐的创始人.据公司年报,他是中国侨商投资企业协会常务副会长,中国华文教育基金会名誉副会长.其妻子陆倩芳担任雅居乐的副主席兼联席总裁.(完)
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--记者 梁慧仪/Alex Frew McMillan; 审校 张喜良
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