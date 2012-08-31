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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 16:20 BJT

〔香港股市〕恒指收低0.4%,本月下滑1.6%创三个月来首个月度跌幅

路透香港8月31日电---香港股市周五创下第三日连跌,扩大8月累计跌幅,此前企业发布的半年报令人失望且几无立即回暖的迹象.

恒生指数.HSI收跌0.4%,报19,482.6点,8月累计下滑1.6%.该指数前两月均为上涨.

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