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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 17:01 BJT

〔离岸人民币〕香港7月底人民币存款环比增长1%至5,632亿元

路透香港8月31日电---香港金管局周五公布,截止7月底香港人民币存款环比增长1%至5,632亿元.

7月份与跨境贸易结算有关的人民币业务为2,234亿元,上月为2,414亿元.

香港6月底人民币存款为5,577亿元,环比增加0.7%.(完)

--记者 陈敏; 审校 黄凯

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