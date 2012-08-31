〔离岸人民币〕香港7月底人民币存款环比增长1%至5,632亿元

基金产业：CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
路透香港8月31日电---香港金管局周五公布,截止7月底香港人民币存款环比增长1%至5,632亿元.
7月份与跨境贸易结算有关的人民币业务为2,234亿元,上月为2,414亿元.
香港6月底人民币存款为5,577亿元,环比增加0.7%.(完)
--记者 陈敏; 审校 黄凯
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
澳洲央行总裁洛威周三稍早暗示，进一步降息将不符合“国家利益”，该行面对债务导致的荣衰风险，必须小心行事实现平衡的经济增长。
路透台北2月22日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周三早盘持平于平盘附近；交易员称，因稍晚将标债，市场静待标债结果，观望气氛浓厚，致殖利率陷区间狭幅整理。