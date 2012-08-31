〔中港个股〕潍柴动力投资全球第二大工业叉车制造商,总额7.38亿欧元

路透香港8月31日电---中国汽车与装备制造商潍柴动力(2388.HK)(000338.SZ)周五公布,同意投资于全球第二大工业叉车制造商--凯傲集团(Kion Group)[KIONG.UL]及其液压业务,总额达7.38亿欧元(约59亿元人民币),这是迄今中国企业在德国最大的一笔直接投资.

隶属于山东重工集团有限公司的潍柴动力在一份声明中称,该公司将成为凯傲新的主要投资者和战略合作伙伴,双方将在物料搬运和液压驱动技术领域展开密切合作.

根据协议条款,潍柴动力的投资总额达7.38亿欧元.其中,4.67亿欧元将通过增资形式收购凯傲25%的股份,另外2.71亿欧元将用来收购凯傲下属液压业务70%的多数股份.

潍柴动力董事长谭旭光表示,"本次合作是公司未来五年实施全球化战略和扩大新市场、新产品业务活动战略计划所迈出的重要一步."

倘若凯傲日后IPO发行,潍柴动力有权选择增持凯傲股份至30%,并有权进一步增持凯傲液压业务股份.

此交易预计在2012年第四季度结束并受限于某些条件,包括第三方的同意与放弃以及监管部门的批准.

美国私募股权公司KKR(KKR.N)和高盛资本合伙人公司将继续保持对凯傲的全力支持,所有资金将全部保留并用作对凯傲的投资用途,也不会从本次交易中提取任何现金.

凯傲集团是全球第二大工业叉车制造商,也是在中国占据领先地位的跨国供应商.集团旗下六大品牌分别为林德(Linde)、斯迪尔(STILL)、芬威克(Fenwick)、欧姆-斯迪尔(OM STILL)、宝骊(Baoli) 和沃特(Voltas).2011年度经营收入约44亿欧元,员工22,000人.

潍柴动力2011年实现销售收入600亿元人民币(约75亿欧元),净利润56亿元人民币,拥有全球员工42,000人.

今年初其母公司山东重工集团总投资3.74亿欧元,包括收购债台高筑的意大利游艇业者法拉蒂(Ferretti Group)75%股权,将版图扩张至奢侈品市场.这也是中国企业收购全球奢侈品品牌又一例.[ID:nSH0093143](完)

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