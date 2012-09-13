《中国房地产分析》负债比率趋升但现金增加,开发商抓实傍身钱可攻可守

* 内房股负债比率趋升,但现金增加

* 减债态度不积极,让利促销囤现金

* 保留财务弹性,静候投资机会

* 憧憬十八大后政策或有调整

* 房地产市场平淡是福

记者 梁慧仪

路透香港9月13日电---在负债比率趋升下,中国内地房地产商通过让利促销囤增现金,为其在不明朗的市况中,增加了一门"进可攻、退可守"的武器.

据路透统计13家内地房地产商于6月底止的负债和现金状况,其中五间的净负债比率上升,绿城中国、融创中国和广州富力等虽然净负债率有所回调,但仍高企于85-94%.而在现金量方面,除恒大地产(3333.HK)外,其余12家开发商的现金量均比去年底增加.

"房地产行业波动性较高,房企宁愿留多些现金在手,做好两手准备,所以有钱也不太愿意去减债."惠誉国际董事陈永诗说.

内房公司负债高但现金多的矛盾现象,主要由于它们上半年普遍减少买地,同时通过以价换量促销回笼了大量现金.这也令到内房股在市况欠佳时,销售表现也不难看.个别房企如中国海外(0688.HK)、融创中国(1918.HK)、世茂房地产(0813.HK)等更上调了全年的合同销售目标.

手里有银子,但开发商对减债的态度并不积极.一方面投资者对内房股高负债的情况已习以为常,只要它们销售过到关,还贷能力不成问题.更重要的是,开发商一方面要抓销售,另一方面也要继续补充土地和新项目开工,这些都不离一个"钱"字.

"(我们)没想过降低(负债比率).为什么要降低呢?我们的资金很安全,今年的土地市场也挺好,销售很难,借钱也难,钱很值钱."融创中国主席孙宏斌说.

另外加上向银行借钱太难,发债成本又高,开发商不舍得将辛苦卖楼套回的资金还债,"现金为王"是盛行的策略.

"因为现时政策仍不明朗,债务又增加.开发商保持充裕现金的话,一旦市况有变动时可以稳健一些."汇丰企业信托研究分析员陈剑锋说.

未来资产中国地产分析员刘致伶表示,由于开发商成本持续上升,加上市场竞争激烈,市场推广等费用相应增加,故即使开发商的销售上升,资金压力也相对增加.

"不少开发商的现金有所增长,但如果资产负债表没有同步增长,负债率肯定会升高."她续说,如个别开发商本身借贷成本偏高,又没有国企背景支撑,情况会更紧张.

据汇丰的数据,上半年该行追踪的15家内房股的净债务于今年6月底较去年底增加约5%,至2,320亿元人民币.不过比对上一个半年,即去年12月底与去年6月底10%的增幅有所放慢.

**憧憬政策松动**

内地对房地产的刚性需求持续,开发商又愿意让利催谷销售,近月来开发商的销售保持稳中有升.虽然中央调控未有放松,但市场己接受房地产调控未来将会成为常态.此外,亦有部份开发商士憧憬,中共十八大政府换届后,政策或会作出微调.

"如果宏观调控达到目标,政府认为市场把泡沫挤了出来,政策一定会调整吧?"首创置业(2868.HK)总裁唐军表示.首创置业母公司首创集团是北京国资委下属国有企业.

"是否调整我们没办法去预测,要看经济的情况;调控的程度,也看十八大后对中国未来经济方向的确定吧.但我们是有期望的,十八大是中国历史进程中一个很重要的一步,(我们)带有很大期望."他称.

上半年只购入一幅细小土地的广州富力地产(2777.HK)董事长李思廉也表示,待十八大举行后政策较明朗,公司会较积极物色土地收购机会.

"在二、三线城市有很多(土地)收购机会,但我们觉得地价不会大幅上升,所以会待政策稳定些少,在十八大后会积极一些."他称.

"我们乐观期待有这些(微调)政策,但调控己是中央政府的常态表达,我们不会幻想一下子放松."他说.

而惠誉的陈永诗相信,中央政府希望房价平稳及市民能力可负担,所以政府的政策会反映这个目标.

"期间应会有些微调,但大方向不会改变,使政府可以达到稳定楼价的目标."她说.

中国指数研究院数据显示,8月百城新建住宅均价连续第三个月环比上涨,但环比涨幅有所收窄,反映大多数开发企业定价理性,全国价格总体较为平稳.[ID:nSB1756972]至于市场关注的房产税会否扩大试点范围,国税总局稍早表示,目前未有最终确定.[ID:nSB1755160]

**平淡是福**

经过这些年来的艰难调控岁月,内地开发商无论在制订销售目标、买地、订价方面都已趋于理性,也领略到(市场)平淡是福.

"市场如果反弹得快,政策也会来得很快."合景泰富(1813.HK)主席孔健岷表示,"我们希望(楼价)平平稳稳,最重要有(销)量."

对于今年"金九银十"的传统房地产销售旺季,开发商也不再期望销情火爆.

"8-10月的销售会比4-6月为好,但也不能期待有很大的反弹."龙湖地产首席执行官邵明晓称.

对于债券投资者来说,内房企业增长放慢反而是好事.

"如果有大规模的放松政策,对债券投资者未必是好事,因为开发商会加快买地步伐,因此有资金需要,导致更多美元债券发行供应市场."汇丰的陈剑锋说.

他表示,在现时的市况下,发展商减少买地,缺乏发债集资的诱因.而且现时美元债券的息率起码8-9%,甚至达双位数字,资金成本不轻.

一些有资金需要的房企仍能在市场顺利发债,今年以来,雅居乐(3383.HK)、合景泰富、瑞安房地产(0272.HK)和富力等先后发行了美元债,息率介乎9.75-13.25%.

辉立基金经理陈煜强认为,市场预期今年内地经济放缓,投资者反而会对持有"砖头"(即土地/物业)的开发商相对"放心些".

"虽然内房公司负债高,但始终开发商持有的是大家'看得到'的资产,社会接受程度会比制造业的机器或生产线好,在经济放缓时套现或估值会相对高一些."陈煜强续称,"所以我们看到今年内房股相对(表现)反而强了.

截至周三收盘止,龙头股中国海外今年以来累计上涨46%,销售渐入佳境的世茂房地产升幅达96%;而成功引入香港大型蓝筹九龙仓(0004.HK)为股东的绿城中国(3900.HK)摆脱财困,刺激股价较年初暴升1.6倍.

目前,内房股板块的股价对资产净值折让约60%,较08年底低潮时的折让为低.

"投资者担心内房股高负债已有一段时间,造成股价折让较大.但若开发商销情理想,折让就会收窄.投资者则较为倾向将资金投进较大型的开发商."建银国际中港研究部主管苏国坚说.

下表为13间主要上市内地房地产商今年中与去年底的负债和现金状况比较:

净负债/股东权益比率 手头现金(亿元人民币)

(今年6月底) (去年12月底) (今年6月底) (去年12月底)

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中国海外(0688.HK) 32.1% 32.7% 266亿港元 192亿港元

华润置地(1109.HK) 66.3% 68.3% 197.8亿港元 153.7亿港元

首创置业(2868.HK) 102% 56% 91.6 83.5

恒大地产(3333.HK) 96.1% 68.9% 247.4 282

绿城中国(3900.HK) 93.5% 148.7% 72.8 58.8

融创中国(1918.HK) 93% 104% 48.3 38.7

广州富力(2777.HK) 84.7% 85.9% 136.4 90.3

合景泰富(1813.HK) 71.2% 61.8% 70 53.7

世茂房地产(0813.HK) 68.3% 81.7%