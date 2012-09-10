《香港报摘》--经济日报9月10日

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
* 要闻版头条:
--中外股市受利好政策主导,投资气氛仍偏好,加上市场憧憬美国联储局第三次量化宽松本周出台,仍有助资金投入股市.重磅蓝筹ADR于美股上升,恒生指数.HSI本周或挑战20,000点关口.
* 其他:
--亚洲交易所买卖基金(ETF)今年首七个月录得209亿美元的管理资产增长,本港市场发展更未有放慢.除力宝投资推出地产股ETF已获批外,德银旗下x-trackers亦拟年内再推新ETF产品及有意引入新加坡产品到港两地上市.
--大市上周尾急升近600点,冰封多时的新股市场亦密谋10月再启动.挑战今年集资额王的人保集团仍争取于10月至11月于沪港以A+H形式上市,其中H股集资额料达30亿美元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
昨日，沪镍先抑后扬，之后维持振荡走势。持仓继续下降，成交有所增加。从中期来看，沪镍处于上行通道之中，均线维持多头排列，上方压力位在91450元/吨附近。从基面来看，菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯宣布废除该国近三分之一的未开发采矿项目合同，从而使得菲律宾的镍矿供应量大幅削减，从而引发全球镍矿供应短缺的忧虑情绪。但镍价上涨之势能否持续，还需要看这一事件的后续发展情况。从短期操作而言，沪镍前期多单可继续持有，短期可逢低少量吸纳试多。