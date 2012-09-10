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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 08:15 BJT

《香港报摘》--经济日报9月10日

* 要闻版头条:

--中外股市受利好政策主导,投资气氛仍偏好,加上市场憧憬美国联储局第三次量化宽松本周出台,仍有助资金投入股市.重磅蓝筹ADR于美股上升,恒生指数.HSI本周或挑战20,000点关口.

* 其他:

--亚洲交易所买卖基金(ETF)今年首七个月录得209亿美元的管理资产增长,本港市场发展更未有放慢.除力宝投资推出地产股ETF已获批外,德银旗下x-trackers亦拟年内再推新ETF产品及有意引入新加坡产品到港两地上市.

--大市上周尾急升近600点,冰封多时的新股市场亦密谋10月再启动.挑战今年集资额王的人保集团仍争取于10月至11月于沪港以A+H形式上市,其中H股集资额料达30亿美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 林高丽

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