《香港报摘》--信报9月10日

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
* 要闻版头条:
--新一届立法会选举投票昨晚10时半结束,国民教育的争议带动今次政治气氛相对炽热,当局公布临时数字显示,地区直选投票率突破五成,达53%,较2008年高出约7.8个百分点,但较2004年的55.64%则略低.全港约183万名选民投票,以人数计是记录.
* 其他:
--渣打北亚区资本市场部主管郑俊峰指出,本港人民币点心债市场趋向更成熟健康的发展,其中离岸掉期市场规模日渐扩大,流动性增加.除有人民币需要的发债体外,其他资金需求大的跨国公司亦可透过在港发行点心债令融资渠道多元化,近月发行的点心债大部分均有进行货币掉期.
--第一视频(0082.HK)旗下三大业务中的手机游戏业务--中国手游娱乐集团即将分拆在美国上市.集团首席财务官张飞虎表示,无惧美国当地笼罩狙击中国民企的气氛,认为在美国上市可为品牌打响名堂,有助公司开拓与日俱增的职能手机游戏市场.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。