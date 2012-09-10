《香港报摘》--信报9月10日

* 要闻版头条:

--新一届立法会选举投票昨晚10时半结束,国民教育的争议带动今次政治气氛相对炽热,当局公布临时数字显示,地区直选投票率突破五成,达53%,较2008年高出约7.8个百分点,但较2004年的55.64%则略低.全港约183万名选民投票,以人数计是记录.

* 其他:

--渣打北亚区资本市场部主管郑俊峰指出,本港人民币点心债市场趋向更成熟健康的发展,其中离岸掉期市场规模日渐扩大,流动性增加.除有人民币需要的发债体外,其他资金需求大的跨国公司亦可透过在港发行点心债令融资渠道多元化,近月发行的点心债大部分均有进行货币掉期.

--第一视频(0082.HK)旗下三大业务中的手机游戏业务--中国手游娱乐集团即将分拆在美国上市.集团首席财务官张飞虎表示,无惧美国当地笼罩狙击中国民企的气氛,认为在美国上市可为品牌打响名堂,有助公司开拓与日俱增的职能手机游戏市场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 曾祥进

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