《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月10日

路透香港9月10日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7558港元HKD=) 美国股市周五基本持稳在四年高位,录得6月以来最大周度涨幅,因令人失望的就业数据仅点燃了美国联邦储备理事会(FED,美联储)将在下周采取行动刺激经济的预期. 道琼工业指数.DJI收升14.64点,或0.11%,至13,306.64点;标准普尔500指数.SPX收涨5.80点,或0.4%,至1,437.92点.Nasdaq指数.IXIC微升0.61点,或0.02%,至3,136.42点.[ID:nSB8557794] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 186.400 0.87 27850 14.457 0.53 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 9.890 3.34 93307 3.068 2.27 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 53.190 0.49 134144 82.506 0.25 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 42.700 2.72 123752 22.078 1.28 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 120.520 1.26 81276 9.347 -0.24 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 90.140 0.24 30721 6.991 0.02 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 45.100 1.90 550970 69.957 1.53 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 58.400 1.90 27719 4.529 0.21 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.220 1.95 121894 12.580 0.64 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 14.760 7.82 77929 11.448 1.67 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 28.300 -2.55 39146 5.487 -0.77 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 22.050 3.91 12992 3.420 0.60 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 0.000 0.00 0 0.000 -100.00 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.850 0.54 72448 0.287 -1.05 (完) --整理 陈敏