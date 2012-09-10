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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 08:27 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月10日

路透香港9月10日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7558港元HKD=)

  美国股市周五基本持稳在四年高位,录得6月以来最大周度涨幅,因令人失望的就业数据仅点燃了美国联邦储备理事会(FED,美联储)将在下周采取行动刺激经济的预期. 

  道琼工业指数.DJI收升14.64点,或0.11%,至13,306.64点;标准普尔500指数.SPX收涨5.80点,或0.4%,至1,437.92点.Nasdaq指数.IXIC微升0.61点,或0.02%,至3,136.42点.[ID:nSB8557794]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  186.400    0.87      27850            14.457       0.53
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)    9.890    3.34      93307             3.068       2.27
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   53.190    0.49     134144            82.506       0.25
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   42.700    2.72     123752            22.078       1.28
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  120.520    1.26      81276             9.347      -0.24
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   90.140    0.24      30721             6.991       0.02
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   45.100    1.90     550970            69.957       1.53
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   58.400    1.90      27719             4.529       0.21
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.220    1.95     121894            12.580       0.64
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   14.760    7.82      77929            11.448       1.67
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   28.300   -2.55      39146             5.487      -0.77
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.050    3.91      12992             3.420       0.60
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)    0.000    0.00          0             0.000    -100.00
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.850    0.54      72448             0.287      -1.05 (完)

  --整理 陈敏

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