《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月10日

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
路透香港9月10日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7558港元HKD=) 美国股市周五基本持稳在四年高位,录得6月以来最大周度涨幅,因令人失望的就业数据仅点燃了美国联邦储备理事会(FED,美联储)将在下周采取行动刺激经济的预期. 道琼工业指数.DJI收升14.64点,或0.11%,至13,306.64点;标准普尔500指数.SPX收涨5.80点,或0.4%,至1,437.92点.Nasdaq指数.IXIC微升0.61点,或0.02%,至3,136.42点.[ID:nSB8557794] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 186.400 0.87 27850 14.457 0.53 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 9.890 3.34 93307 3.068 2.27 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 53.190 0.49 134144 82.506 0.25 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 42.700 2.72 123752 22.078 1.28 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 120.520 1.26 81276 9.347 -0.24 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 90.140 0.24 30721 6.991 0.02 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 45.100 1.90 550970 69.957 1.53 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 58.400 1.90 27719 4.529 0.21 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.220 1.95 121894 12.580 0.64 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 14.760 7.82 77929 11.448 1.67 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 28.300 -2.55 39146 5.487 -0.77 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.050 3.91 12992 3.420 0.60 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 0.000 0.00 0 0.000 -100.00 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.850 0.54 72448 0.287 -1.05 (完) --整理 陈敏
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。