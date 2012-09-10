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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 08:33 BJT

《香港重要政经日程》--9月10日-9月17日

=====================今日香港主要政经消息==========================

9月10日(周一)

-- 新源控股(1048.HK)公布第一季度业绩.

--10:00 中国燃气(0384.HK)特别股东大会.

--09:30 中国建材(3323.HK)在北京召开特别股东大会.

--09:30 江苏宁沪高速公路(0177.HK)在南京召开特别股东大会.

--10:30 保华集团(0498.HK)年度股东大会.

--11:00 伟俊集团控股(1013.HK)年度股东大会.

--10:30 卓高国际(0264.HK)年度股东大会.

--15:00 雅天妮(0789.HK)年度股东大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

9月11日(周二)

-- 康佰控股(8190.HK)公布年度业绩.

-- 新意网集团(8008.HK)公布年度业绩.

--14:30 大家乐(0341.HK)年度股东大会.

--16:00 FAIRWOOD(0052.HK)年度股东大会.

9月12日(周三)

-- 中国天溢控股(0756.HK)公布年度业绩.

-- 环康集团(8169.HK)公布第三季业绩.

--10:00 奥玛仕控股(0959.HK)年度和特别股东大会.

--11:00 亿都(国际控股)(0259.HK)年度股东大会.

9月13日(周四)

-- 新鸿基地产(0016.HK)公布全年业绩.

--10:00 富士康国际(2038.HK)特别股东大会.

--10:00 顺昌集团(0650.HK)年度股东大会.

--10:00 UDL HOLDINGS(0620.HK)特别股东大会.

--16:30 2012年第二季工业生产指数.

9月14日(周五)

-- 香港金管局公布香港外汇基金境外资产数据.

-- 中国生物医学(8158.HK)公布首季业绩.

-- 中国天然投资(8250.HK)公布全年业绩.

-- 千里眼控股(8051.HK)公布全年业绩.

--16:00 神华能源(1088.HK)在北京召开特别股东大会.

*9月17日(周一)

-- 现代牧业(1117.HK)公布全年业绩.

-- 中华汽车(0026.HK)公布全年业绩.

-- 美即控股(1633.HK)公布全年业绩.

-- 时代集团控股(1023.HK)公布全年业绩.

-- 新华汇富金融(0188.HK)公布全年业绩.

--11:00 中青基业(1182.HK)特别股东大会.

--11:00 中国源畅(0155.HK)年度及特别股东大会.

--11:00 茂盛控股(0022.HK)年度股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 陈敏

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