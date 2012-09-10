《香港重要政经日程》--9月10日-9月17日

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
=====================今日香港主要政经消息==========================
9月10日(周一)
-- 新源控股(1048.HK)公布第一季度业绩.
--10:00 中国燃气(0384.HK)特别股东大会.
--09:30 中国建材(3323.HK)在北京召开特别股东大会.
--09:30 江苏宁沪高速公路(0177.HK)在南京召开特别股东大会.
--10:30 保华集团(0498.HK)年度股东大会.
--11:00 伟俊集团控股(1013.HK)年度股东大会.
--10:30 卓高国际(0264.HK)年度股东大会.
--15:00 雅天妮(0789.HK)年度股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
9月11日(周二)
-- 康佰控股(8190.HK)公布年度业绩.
-- 新意网集团(8008.HK)公布年度业绩.
--14:30 大家乐(0341.HK)年度股东大会.
--16:00 FAIRWOOD(0052.HK)年度股东大会.
9月12日(周三)
-- 中国天溢控股(0756.HK)公布年度业绩.
-- 环康集团(8169.HK)公布第三季业绩.
--10:00 奥玛仕控股(0959.HK)年度和特别股东大会.
--11:00 亿都(国际控股)(0259.HK)年度股东大会.
9月13日(周四)
-- 新鸿基地产(0016.HK)公布全年业绩.
--10:00 富士康国际(2038.HK)特别股东大会.
--10:00 顺昌集团(0650.HK)年度股东大会.
--10:00 UDL HOLDINGS(0620.HK)特别股东大会.
--16:30 2012年第二季工业生产指数.
9月14日(周五)
-- 香港金管局公布香港外汇基金境外资产数据.
-- 中国生物医学(8158.HK)公布首季业绩.
-- 中国天然投资(8250.HK)公布全年业绩.
-- 千里眼控股(8051.HK)公布全年业绩.
--16:00 神华能源(1088.HK)在北京召开特别股东大会.
*9月17日(周一)
-- 现代牧业(1117.HK)公布全年业绩.
-- 中华汽车(0026.HK)公布全年业绩.
-- 美即控股(1633.HK)公布全年业绩.
-- 时代集团控股(1023.HK)公布全年业绩.
-- 新华汇富金融(0188.HK)公布全年业绩.
--11:00 中青基业(1182.HK)特别股东大会.
--11:00 中国源畅(0155.HK)年度及特别股东大会.
--11:00 茂盛控股(0022.HK)年度股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。